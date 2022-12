Serviços de enfermagem em UAPS no Passaré são interditados por problemas de estrutura

Os serviços de enfermagem da Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Dr. Alarico Leite, no bairro Passaré, em Fortaleza, estão interditados. A decisão, tomada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren), foi instaurada na manhã desta quarta-feira, 13. A Secretária de Saúde de Fortaleza (SMS) informou, no início da tarde de hoje, estar realizando os reparos necessários nas áreas sinalizadas pelo Conselho.

De acordo com o Conselho, a ação foi tomada após serem identificadas condições estruturais inadequadas para o trabalho dos enfermeiros, bem como aos pacientes. Os serviços devem seguir bloqueados até que a Prefeitura de Fortaleza entre em acordo para a solução dos problemas.

De acordo com a presidente do Coren-CE, Ana Paula Brandão, a interdição total dos serviços de Enfermagem da Unidade teve como base a resolução do Conselho Federal de Enfermagem (CFE), que permite a interrupção quando o local de trabalho não traz segurança adequada para a realização dos procedimentos, tanto para o profissional quanto para o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

"As salas não têm estruturas adequadas. Um grande número de mofo, que impossibilita inclusive o trabalho dentro das salas. Os profissionais, mesmo usando máscara, estão tendo vários problemas de saúde no que diz respeito à parte respiratória. O mofo impossibilita, inclusive, a realização de consultas de enfermagem para realização de curativos", detalha a presidente do Coren-CE.

Segundo Ana Paula, o processo está em tramitação interna no Conselho há quase um ano. De acordo com a gestora, já foi levantada a possibilidade da realização de um Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) junto à Prefeitura Municipal Fortaleza.

"Esse acordo seria para que possamos desenhar um cronograma de restabelecimento dessas estruturas, para que os profissionais possam voltar a trabalhar e a população possa ter o seu serviço de saúde dentro dessa Unidade. No entanto, até o presente momento, a Prefeitura não sinalizou para o Conselho Regional de Enfermagem fazer esse acordo, nem sinalizou para a gente a possibilidade da desinterdição, com uma medida mais rápida para resolver a problemática", informou a presidente.

Sem os serviços de Enfermagem na UAPS Dr. Alarico Leite, os moradores no bairro Passaré agora devem se dirigir até alguma outra Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Em nota, a SMS diz que os atendimentos médicos da unidade não foram prejudicados e seguem normalmente após a visita realizada pelo Coren-CE.

"As consultas de enfermagem programadas foram reagendadas e as demandas espontâneas destes profissionais estão sendo realizadas em outras unidades, a exemplo dos postos Janival de Almeida e Jangurussu que ficam a 2,4 km de distância da unidade", acrescenta a nota.

