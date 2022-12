Grupo que aplicava golpe com o nome do Banco Central é desarticulado no Ceará

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e de São Paulo resultou na prisão de dois homens e duas mulheres suspeitos de aplicarem golpes usando o nome do Banco Central. De acordo com as investigações, os suspeitos contatavam as vítimas se passando por advogados e auditores do banco. Com o grupo, a Polícia encontrou armas, drogas e carros de luxo. A operação foi realizada nesta terça-feira, 13, em bairros de Fortaleza e Maracanaú.



As investigações apontaram que o grupo buscava pessoas com processos judiciais e alegavam ser advogados, aproveitando da situação para pedir valores para custear os serviços de defesa. Outros se diziam auditores do Banco Central e que estariam entrando em contato para avisar as vítimas que um valor a mais deveria ser pago para custear os trabalhos fiscais.



Os agentes efetuaram um mandado de prisão contra Carlos Daniel Santos Sousa, de 22 anos, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Ele jogou um aparelho celular no telhado da casa de luxo em que morava, mas o aparelho foi recuperado e confiscado. Além de Daniel, Vitória Sayonara Silva de Souza, de 27 anos, com ficha criminal por crime de trânsito, também foi presa. Ela tentou fugir e não aceitou ser presa, mas foi controlada e levada pelos agentes. Ainda no local, foram apreendidas munições para calibre 380, um carro no modelo Toyota Hilux e outros objetos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Em sequência, a Polícia Civil foi a outro endereço no mesmo bairro e prendeu Alessandra de Souza Melo, de 23 anos, irmã de Vitória Sayonara, e Williston Freitas da Silva, 23 anos, ambos com ficha criminal por acidente de trânsito. Na casa onde eles foram encontrados, os agentes confiscaram uma pistola 380 com numeração raspada.

Material apreendido pela polícia durante a operação (Foto: Divulgação/ SSPDS)





No total, a Polícia Civil apreendeu três carros, duas Hilux e um Golf; duas armas, um carregador com munições, oito celulares, quatro cartões magnéticos, maconha e uma quantia em dinheiro. O material apreendido e o grupo foram levados para a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), onde Carlos e Vitória foram autuados por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas. Vitória também foi autuada por resistência, e contra Carlos foi cumprido o mandado de prisão. Williston e Alessandra foram autuados por posse irregular de arma de fogo de uso restrito.



Participaram da ofensiva, equipes da DDF, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito (DADT), da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccot) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.



Sobre o assunto PM acusado de incitar atos antidemocráticos no Ceará é absolvido por falta de provas

Tags