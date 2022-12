Termina nesta quinta-feira, 15, a campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos”, juntamente com o prazo de entrega dos presentes da ação. Promovida pelo Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e da Juventude (Nadij), a iniciativa ainda possui 31 cartas escritas por crianças e adolescentes de abrigos públicos disponíveis para adoção.

Em sua quinta edição, a campanha tem o intuito de proporcionar um Natal melhor para os meninos e meninas acolhidos por esses abrigos. No total, 348 cartas foram disponibilizadas para apadrinhamento, contemplando os 22 abrigos de Fortaleza.



Para aderir à campanha, basta acessar o site da Defensoria, onde as cartas estão, escolher quantas quiser, comprar os presentes e levá-los para a sede administrativa da Defensoria. É importante que o presente esteja com a identificação da criança e a unidade em que ele se encontra.



Os pedidos vão desde material escolar até brinquedos para tornar mais leve a rotina das crianças no abrigo, como bonecas, bolas de futebol, patins e jogos. Em lares onde bebês ou crianças com deficiência residem, as assistentes sociais que as acompanham sugerem quais presentes dar ou auxiliam nessa escolha. Para esses casos, a sugestão é a doação de produtos de higiene e brinquedos sensoriais.



A defensora pública Jacqueline Torres, supervisora do Nadij, diz que não existe limite de adoção por pessoa e que a defensoria disponibiliza o whatsapp para que as dúvidas sobre o processo sejam esclarecidas.



Serviço

Campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos”

Site: https://www.defensoria.ce.def.br/natal-solidario-2022/

Local da entrega dos presentes: Sede da Defensoria Pública em Fortaleza, na avenida Pinto Bandeira, nº 1.111, no bairro Luciano Cavalcante.



