Carros do Governo do Ceará fora de uso são furtados no pátio da Expoece

Carros pertencentes ao Governo do Ceará, que estão fora de uso, foram alvos de furtos no Parque de Exposição Governador César Cals, no Bairro São Gerardo, local onde ocorre o evento Expoece, em Fortaleza. A ação criminosa foi flagrada por vizinhos do local na última semana. De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), que administra o Parque, a segurança do local já foi reforçada para inibir a ação dos criminosos.

Nas imagens do flagrante, é possível ver homens circulando na área onde os carros estão alocados. Os suspeitos chegam a abrir o capô e adentrar nos veículos. Mesmo deteriorados, as peças e a carroceria podem ser comercializadas para o aproveitamento ou reciclagem.

De acordo com a SDA, os veículos dispostos na área são considerados bens inservíveis para a administração pública. Os carros foram deslocados para a área mais recuada do Parque durante o período de realização da 66ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece), em novembro de 2022.

Segundo a Pasta, na manhã dessa terça-feira, 13, os veículos começaram a retornar para a frente do Parque de Exposição. Na parte frontal do Parque, os veículos seguem sendo guardados até a realização do leilão de bens inservíveis do Estado.

Segundo a SDA, devido ao período eleitoral, realização dos leilões referentes aos veículos que não são mais úteis à Instituição foi adiada. Agora, os eventos podem ser retomados.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura o caso. Equipes do 3º Distrito Policial (DP) foram enviadas ao local para levantar mais informações.

A SSPDS ainda declarou que a Polícia Militar (PMCE) realiza patrulhamento diuturno nas imediações.

