Cagece realiza intervenção nesta quinta, 15; veja bairros onde poderá faltar água

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza o injetamento de uma nova adutora na rede de distribuição de água que atende parte de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). A intervenção acontece nesta quinta-feira, 15, na rede localizada na Pavuna. Bairros de Fortaleza, Pacatuba, Maracanaú e Maranguape poderão ter o sistema de abastecimento interrompido temporariamente.

De acordo com a Companhia, o intuito é interligar esse equipamento a rede de macrodistribuição, assegurando o abastecimento e oferecendo uma garantia de segurança hídrica para as localidades assistidas.

A Cagece informou que, ao todo, serão beneficiadas cerca de 18.500 pessoas com um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em paralelo ao serviço mencionado, será feito um injetamento de uma adutora de 800mm que fica na rua Senador Pompeu, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana. O serviço otimizará a distribuição de água de uma parcela do município, beneficiando cerca de 85 mil pessoas.

Para realizar as intervenções, o serviço de abastecimento de água será temporariamente interrompido das 6 às 17 horas, em alguns bairros de Maranguape, Pavuna, Maracanaú, Pacatuba e Fortaleza.

Confira os bairros que podem sofrer interferência durante o serviço:

Fortaleza:

Parque Dois Irmãos, Passaré, Planalto Ayrton Senna, Novo Mondubim, Aracapé, Presidente Vargas, Pq. Santa Rosa, Prefeito José Walter, Canidezinho, Conjunto Esperança, Parque Santa Maria, Siqueira, Jardim Jatobá, João XXIII, Henrique Jorge, Pici, Dom Lustosa, Autran Nunes, Bela Vista, Pan Americano, Montese, Itaoca, Jóquei Clube, Serrinha, Itapery, Dendê, Mondubim, Jardim Cearense, Maraponga, Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Parque São José, Bom Sucesso, Genibaú, Conjunto Ceará, Granja Portugal, Bom Jardim, Canindezinho, Marechal Rondon, Granja Lisboa.



Pacatuba:



Jereissate III, Bom Futuro, Vila das Flores, Morada Buquês, Morada das Pétalas, Planalto Benjamin, Bom Retiro, Orgulho do Ceará, Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha), Morada das Flores, Alto Fechado



Maracanaú:

Novo Maracanaú I e II, Santo Sátiro, Acaracuzinho, Alto Alegre, DI2000, Pajuçara, Novo Oriente, Jenipapeiro, Jereissate I, II, Centro de Maracanaú, Piratininga, Coqueiral, Colônia Antônio Justa, Alto da Mangueira, Olho D’água, Bandeirantes, Jardim das Serras, Luzardo Viana, Nova Vida, Bela Vista, Cidade Nova, Horto, Cágado, Mucunã, Jaçanaú, Parque Tijuca, Jari, Urucutuba, Campo Grande, Toco, Mirambé.



Maranguape:



Maranguape I e Maranguape II

Ou seja, enquanto as intervenções forem realizadas, alguns bairros podem sofrer com intermitência ou baixa pressão no abastecimento de água. Vale ressaltar que assim que o processo for concluído, imediatamente o serviço será normalizado e em áreas mais altas ou distantes da estação de tratamento a normalização pode acontecer em até 24 horas depois da conclusão.

A companhia orienta que durante a interrupção do abastecimento, a população use com moderação a água reservada.

Quaisquer dúvidas em relação ao serviço podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento disponíveis como a Central de Atendimento pelo número 0800.275.0195, pelo aplicativo da companhia disponível para Android e IOS ou com a atendente virtual pelo site da Cagece.



Sobre o assunto Servidores terceirizados da Cagece protestam por pagamento de salários atrasados

Cagece conclui obra que bloqueava trânsito no Joaquim Távora

Tags