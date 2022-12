Incêndio atinge área de shopping em Fortaleza; fogo foi controlado

Houve o rompimento de uma tubulação de gás na laje do terceiro andar do empreendimento. Ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu um shopping em Fortaleza, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, nesta terça-feira, 13. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, os bombeiros civis do estabelecimento já haviam controlado o fogo. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, no North Shopping Fortaleza. Conforme a guarnição, o fogo foi registrado no terraço, na laje do terceiro andar, acima da praça de alimentação.

No local, estavam dispostos pallets, e houve o rompimento de uma tubulação de gás. Isso teria causado as chamas. Os bombeiros civis utilizaram a mangueira para o resfriamento. A passagem do gás foi fechada.

Haverá fiscalização no local, conforme o Corpo de Bombeiros.

