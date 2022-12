Chaminé despenca em cima de carro na avenida Paulino Rocha, em Fortaleza

Uma chaminé de lavanderia caiu em cima de um carro no bairro Castelão, em Fortaleza. O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 13, na altura da avenida Paulino Rocha. Uma pessoa estava no veículo atingido, que encontrava-se consciente no momento em que o Samu chegou para prestar os primeiros socorros.

Chaminé cai em cima de carro em Fortaleza (Foto: WhatsApp O POVO/Reprodução)



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da corporação foi enviada para atender a ocorrência, mas, ao chegar no local, o Samu já havia retirado a vítima das ferragens.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que agentes e orientadores de tráfego atuam na Paulino Rocha. A interdição ocorre na altura do túnel da avenida Silas Munguba no sentido BR-116.

Segundo a AMC, o fluxo de veículos foi desviado para a rotatória. Os motoristas têm a opção de seguir pela Alberto Craveiro e a Presidente Juscelino Kubitschek, onde poderá entrar à esquerda na rua Professor José Silveira e à esquerda na avenida Crisanto Arruda para retornar à Paulino Rocha.



