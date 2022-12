Fortaleza convocará 900 professores aprovados em concurso para ano letivo 2023

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou a convocação de 900 professores aprovados no concurso público realizado neste ano. De acordo com o gestor, a posse dos docentes acontecerá dia 25 de janeiro para atuação no ano letivo de 2023. O comunicado foi feito no Instagram do prefeito, nesta terça-feira, 13.

O prefeito também ressalta que a expectativa é que a gestão divulgue, no portal (https://www.fortaleza.ce.gov.br/), todas as informações sobre cronograma e documentação necessária ainda nesta terça-feira.

O concurso ofertou 2.000 vagas para os candidatos, sendo 944 para professores de áreas específicas (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Artes e Ensino Religioso) e 1.056 para profissionais pedagogos.



