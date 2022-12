Conferência debate impactos da pandemia nos direitos das crianças e adolescentes

Após quatro anos, a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza voltou a ser realizada nesta segunda-feira, 12, com a participação de órgão públicos e entidades do terceiro setor ligadas à rede de proteção infantojuvenil. A última edição do evento havia sido realizada em 2018. A próxima seria em 2020, mas acabou sendo cancelada em virtude da crise sanitária mundial.

Com o tema a “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19”, a Conferência deste ano trouxe para o centro do debate os impactos da pandemia na prevenção, promoção e defesa dos direitos da população infantojuvenil. As violações e vulnerabilidades a que este público se sujeitou durante o período de isolamento social estiveram no foco das discussões.

Durante o evento, os participantes propuseram ações e iniciativas para reparar os efeitos negativos da crise pandêmica na vida das crianças e adolescentes em três áreas consideradas prioritárias: educação, saúde e segurança alimentar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), Iraguassu Filho, as propostas apresentadas irão subsidiar um relatório que será encaminhado, no começo de janeiro, à Prefeitura de Fortaleza ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca).

“A gente vai coletar todas essas informações e sugestões, transformar isso num documento oficial e encaminhar para o Município e para o Estado a fim de que as ideias sejam aprimoradas e possam se transformar em políticas públicas”, explicou Iraguassu, acrescentando que as ideais colhidas em Fortaleza serão debatidas na 11ª Conferência Regional, organizada pelo Governo do Ceará, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2023.

Na linha de frente da defesa dos direitos das crianças e adolescentes, os conselheiros tutelares foram os protagonistas da Conferência Municipal. Em Fortaleza, são 40 profissionais atuando em oito unidades. Mesmo no período mais restritivo da pandemia, o serviço funcionou em regime de plantão, 24 horas durante os sete dias da semana.

A conselheira Nereide Alves, que atua há mais de três anos no bairro Messejana, apontou alta expressiva no número de atendimentos durante a pandemia. Segundo ela, o corpo atual de profissionais não é suficiente para atender a demanda cada vez mais crescente.

“Não dá para atender uma população de 2,7 milhões com 40 conselheiros. E sem contar que o serviço aumentou drasticamente desde o começo da pandemia”, comentou Nereide. Na Conferência, os conselheiros sugeriram a abertura urgente de pelo menos mais quatro unidades do órgão no município.

Os profissionais também elaboraram uma moção de repúdio à Defensoria Pública do Ceará e ao Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza, que não enviaram nenhum representante ao evento, apesar de terem sido convidados.

A primeira secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lara Picanço, destacou que a Conferência deste ano tem um desafio a mais em relação às edições anteriores, no sentido de corrigir as injustiças sociais contra o público infantojuvenil agravadas durante a crise sanitária.

“Como essas crianças e adolescentes ficaram distantes da participação social, isso deixou algumas lacunas de fala e acabou gerando um impacto devastador por conta dessa falta de diálogo com as instituições”, ponderou. A secretária apontou como tarefa mais importante, neste primeiro momento, a busca ativa de alunos que não voltaram a frequentar as escolas após o fim do isolamento social.

Outra prioridade, indica ela, é a garantia de assistência integral aos “órfãos da Covid”, crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis em decorrência da infecção respiratória. Segundo estudo da Prefeitura, há pelo menos 127 crianças de 0 a 3 anos nesta estatística. O mapeamento segue em andamento nas outras faixas etárias.

Sobre o assunto Shopping de Fortaleza realiza campanha solidária para ajudar abrigos de idosos

Casas de Cultura da UFC: prova de seleção será reaplicada após falha

Fogo atinge vegetação no Condomínio Espiritual, em Fortaleza

Homem é investigado por importunação sexual dentro de ônibus em Fortaleza

Tags