Polícia Civil recebe 33 novas viaturas e kits de equipamentos táticos

A Polícia Civil do Ceará recebeu na manhã deste sábado, 10, mais 33 viaturas e equipamentos táticos. A entrega oficial foi feita pela governadora Izolda Cela (sem partido), durante solenidade realizada na avenida Leste Oeste. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, participou do evento.

Entre os equipamentos entregues estão kits de arrombamento tático e detectores de metais. A intenção é que os novos equipamentos façam parte das investigações conduzidas em todo o Estado.

O investimento ficou em torno de R$ 8,5 milhões para a aquisição de todas as viaturas e equipamentos. O material foi destinado a unidades policiais da Capital e Interior.

A 21 dias de deixar o comando do Executivo Estadual, a governadora ressaltou que todas as áreas têm seus desafios, mas que a de segurança é mais desafiadora e complexa. Fez a comparação com as áreas da saúde e da educação. "Por que ela é resultante de diversas outras ineficiências que terminam caindo mais diretamente nos ombros de vocês, de quem está na linha de frente", discursou, para uma plateia formada principalmente por policiais e assessores.

A governadora cearense é uma das cotadas para assumir o ministério da Educação do novo governo Lula. O nome de Izolda é apontado nos bastidores como um dos mais fortes para a pasta, por conta dos bons números e desempenho do Ceará no setor educacional.

