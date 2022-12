Lula deve escolher Izolda para o Ministério da Educação, diz colunista

Na semana passada, Lula esteve reunido com o senador eleito Camilo Santana (PT) e com o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ambos próximos a Izolda

Crescem as especulações de que a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), pode ser escolhida para comandar o Ministério da Educação (MEC) na gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao menos três petistas teriam sinalizado que a decisão de indicar Izolda já teria sido tomada por Lula. A informação foi divulgada pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, nesta segunda-feira, 5.

Na semana passada, Lula esteve reunido com o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT), discutindo "o Ceará e o Brasil" segundo o petista. Izolda foi vice de Camilo durante quase oito anos, entre 2015 e 2022, assumindo o governo após a desincompatibilização de Santana. A governadora deixará o cargo no final deste ano e ainda não tem o destino político definido.



Izolda é professora e tem ampla atuação na Educação, com passagens pela secretarias de Educação de Sobral e do Ceará, antes de assumir a vice-governadoria do Ceará em 2015. Ela fez campanha para Lula durante as eleições deste ano, chegando a gravar vídeo com o líder petista.

Apesar das especulações, não há confirmação por parte de Izolda sobre um eventual convite. Os anúncios oficiais, por parte de Lula, sobre os nomes indicados para os ministérios estão previstos para ocorrer apenas após a diplomação do presidente eleito, marcada para o próximo dia 12 de dezembro.

Outros cearenses também são cotados para assumir cargos na administração federal, dentre eles Camilo, que atua no Grupo de Transição de Lula na área do Desenvolvimento Regional, e Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Ceará que foi convidado para o grupo na mesma área. Ao todo, 26 nomes ligados ao Ceará estão na equipe de transição de Lula.



Estive reunido hoje com o querido presidente Lula, em Brasília. Conversamos sobre o nosso Ceará e o nosso Brasil. Os desafios que temos pela frente para que nosso país volte a crescer, com mais oportunidades e justiça social. pic.twitter.com/rJJ6KKKxAh — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 1, 2022

