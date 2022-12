Liberada neste sábado a nova alça de acesso para avenida do Aeroporto

A nova alça de acesso da avenida Bernardo Manuel para a avenida Senador Carlos Jereissati (avenida do Aeroporto), no sentido para o bairro Montese, voltou a ser liberada a partir deste sábado, 10 de dezembro, após um mês de paralisação para obras do VLT Ramal Aeroporto. A nova alça, que substituiu a antiga (agora desativada), tem duas faixas de aceleração e trânsito livre.

A expectativa é que a obra, realizada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura, proporcione a melhora do fluxo de veículos na região e evite congestionamentos.

“Estamos entregando não só uma melhoria ao trânsito local, mas também permitindo o avanço das obras do novo ramal do VLT. Em breve, a mobilidade urbana nessa área, que dá acesso ao Aeroporto de Fortaleza, ganhará outro reforço rápido, seguro e confortável para o deslocamento das pessoas que moram aqui e visitam nossa cidade”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Lúcio Gomes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entenda

A alça de acesso à Avenida Senador Carlos Jereissati(Avenida Aeroporto), para quem estava vindo da Bernardo Manuel, sentido Montese, havia sido interditada na noite do dia 8 de novembro, para as obras relacionadas à nova via do VLT.

A previsão inicialmente dada foi que a montagem do elevado seria entregue ainda em novembro.

Os motoristas de veículos de passeio, caminhonetes, caminhões de pequeno porte e ônibus que queriam acessar a avenida do Aeroporto vindo da Bernardo Manuel faziam o desvio dobrando à direita na alça para voltar à avenida do Aeroporto, no sentido Castelão.

Para veículos maiores, como carretas, bitrens ou veículos de carroceria acima de 5,5 metros de altura, o retorno era próximo ao acesso para o bairro Dias Macedo.