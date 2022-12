Ações da PMCE resultam em prisões e apreensões de drogas, armas e munições

Ocorrências foram registradas na última sexta-feira, 9. Caso na Capital, no bairro Jangurussu, pode ter relação com conflito de facções criminosas

Quatro ações realizadas por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa sexta-feira, 9, resultaram na apreensão de munições e prisões de suspeitos. Os casos foram registrados em Fortaleza, Maranguape, Pindoretama e Lavras da Mangabeira.

Na Capital, no Conjunto Habitacional José Euclides, no bairro Jangurussu, policiais receberam denúncias sobre pessoas estavam armadas na região. Ao chegarem no local indicado pelos denunciantes, os PMs encontraram munições espalhadas pelo chão. Após uma busca na área, um revólver calibre 38 foi encontrado no forro do imóvel. Os policiais confirmaram terem sido encontradas 44 munições. O material foi levado para o 30º Distrito Policial, onde as investigações serão realizadas. Na ação, ninguém foi preso.

Desde o início de dezembro, localidades no Jangurussu têm sido palco de disputa entre facções criminosas. A disputa teria ocorrido após membros de uma facção deixarem o grupo e se denominarem como “neutros”. Desde então, diversos confrontos entre criminosos foram registrados. O último, também no conjunto José Euclides, aconteceu na madrugada da última quinta-feira, 8.

Ainda na sexta-feira, outra ação de policiais militares, dessa vez na localidade de Batoque, em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), resultou na prisão em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo, de Bruno Miranda Guilherme, de 27 anos.

Com ele, os agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) encontraram uma pistola Ponto 40, 19 munições e dois carregadores de pistola. O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

No km 18 da CE-455, na localidade de Amanari, distrito de Maranguape, também na RMF, policiais do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) apreenderam uma arma de fogo artesanal municiada.

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará, os agentes faziam o patrulhamento de rotina quando se depararam com uma moto com a luz traseira apagada. Os militares deram ordem para que o condutor da moto parasse o veículo, o que não foi obedecido.

Durante a perseguição, o motoqueiro se desfez de um pacote, que foi apreendido pela polícia e depois identificado como uma arma de fogo. O homem conseguiu fugir e, até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso. O caso será conduzido pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

A outra ação da PMCE foi registrada no município de Lavras da Mangabeira, a 422 km de Fortaleza, onde agentes do CPRaio apreenderam uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 32, drogas e munições. A ação foi realizada após a denúncia de que pessoas estariam consumindo drogas em uma chácara. No local foram encontrados dois homens, de 62 e 55 anos, que estavam com cinco trouxinhas de maconha, além das armas e munições.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, onde a ocorrência será investigada. O nome dos homens encontrados na chácara não foi divulgado.