Mais de 7 mil candidatos concorrem na segunda fase da Uece

Um total de 7.954 candidatos estão aptos a participarem da segunda fase do vestibular para tentar ingressar na Universidade Estadual do Ceará (Uece) no primeiro semestre de 2023. As provas específicas acontecem neste domingo, 11, e na segunda-feira, 12, ambas com início às 9 horas.

A recomendação da organização da Universidade é que os candidatos cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. O cartão de informação, em que constam endereços e locais de prova está disponível no endereço eletrônico, deste a quinta-feira, 8. Para ter acesso ao cartão, o vestibulando deve informar o número do pedido e a senha fornecidos no ato da inscrição.

A segunda fase é composta por quatro provas, uma de Redação e outras três especificas, que foram estabelecidas de acordo com o curso de opção do candidato.

Dos mais de 7 mil candidatos, apenas 2.358 serão admitidos. 1.204 vagas são para os cursos de Fortaleza e o restante que contabiliza 1.154 vagas são para os cursos das unidades da Uece no interior, localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús e Tauá.

O Vestibular de 2023.1 será realizado na sede da Uece, no Campus Itaperi, situado na Avenida Silas Munguba, 1.700, nos Campi localizados nos municípios citados.

Primeira fase

Na primeira fase, realizada no início de novembro, mais de 33 mil candidatos se inscreveram para participar. Desses, apenas 23,5% conseguiram passaram da primeira para a segunda fase.

Em Fortaleza, a concorrência é maior, com 24.320 candidatos tendo se inscrito inicialmente; no Interior, eram 9.503 candidatos. Conforme a administração da universidade, os cursos de Medicina, Psicologia, Enfermagem e Medicina Veterinária são os mais procurados.



Pela procura, além dos campi, colégios da rede pública e particular de Fortaleza foram utilizados para a aplicação das provas. A data teve movimentação tranquila, sem que nenhum candidato inscrito chegasse atrasado.

Um grupo de estudantes realizou a prova porque estava sem o documento de identidade original. Houve ainda alguns candidatos que erraram o local de prova. Ao chegar no campus do Itaperi, foram informados que deveriam estar em outro ponto de aplicação do exame e saíram às pressas.

Serviço

2ª fase da Uece: Redação e três provas específicas de acordo com o curso pretendido

Horário: 9 às 13 horas



Local: Na sede da Uece, no Campus Itaperi, situado na Avenida Silas Munguba, 1.700 e nos Campi localizados nos municípios citados

Mais informações podem ser obtidas na sede da CEV, no campus Itaperi, por meio do endereço eletrônico www.cev.uece.br ou pelos telefones 3101.9710 ou 3101.9711.

