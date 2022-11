Uece realiza primeira fase do vestibular de 2023.1 neste domingo, 6

Na manhã deste domingo, 6, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza a primeira fase do vestibular de 2023.1. Ao todo, conforme a instituição, foram 33.823 inscritos para realizar a prova destinada a selecionar estudantes para ingressar nos cursos de graduação no primeiro semestre letivo do próximo ano.

Os candidatos disputam 2.358 vagas, das quais 1.204 são para os cursos de Fortaleza e 1.154 vagas são para os cursos das unidades da Uece no interior do Estado. Além da Capital, a Universidade tem cursos nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús e Tauá.

Em Fortaleza, a concorrência é maior, estando inscritos 24.320 candidatos; no Interior, são 9.503 candidatos. "Os cursos de Medicina, Psicologia, Enfermagem e Medicina Veterinária são os mais procurados", aponta Fábio Perdigão, presidente da Comissão Executiva do Vestibular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A prova está transcorrendo normalmente, tudo tranquilo. Temos uma média entre 10% a 15% de candidatos faltosos, o que já é esperado", completa Perdigão.

O exame está sendo aplicado em todos os campi da Uece e em colégios da rede pública e particular de Fortaleza. No campus Itaperi, na Capital, o fluxo de candidatos foi intenso desde às 8 horas da manhã, horário de abertura dos portões. O fechamento do local para realização das avaliações ocorreu às 9 horas.

Jéssica Alves presta neste domingo o vestibular da Uece pela terceira vez. "A primeira vez foi para treinar mesmo, estava no segundo ano do ensino médio. Ano passado decidi tentar Enfermagem e tive uma boa pontuação, mas infelizmente não passei na nota de corte. Espero que esta prova de hoje seja melhor", conta. "Sinto que estou mais preparada. E estou tranquila agora."

Para Antônio Sousa, que mora na Região Metropolitana de Fortaleza, a meta é entrar no curso de Ciências Contábeis. "A Uece é uma universidade de muita qualidade. Também é a oportunidade de entrar no ensino superior sem precisar me preocupar com mensalidade. Estou confiante que vai dar certo", afirma.

Nenhum candidato inscrito chegou atrasado. No entanto, um grupo de estudantes não pode realizar a prova porque estava sem o documento de identidade original. Houve ainda alguns candidatos que erraram o local de prova. Ao chegar no campus do Itaperi, foram informados que deveriam estar em outro ponto de aplicação do exame e saíram às pressas. (Colaborou Marcela Tosi)







A prova

A 1ª fase, aplicada neste domingo, 6, é a Prova de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, constituída pelas áreas de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química) e Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Estrangeira - Espanhol, Francês ou Inglês - e Língua Portuguesa).

Já a 2ª Fase acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro de 2022, respectivamente domingo e segunda-feira, com a realização de quatro provas: uma de Redação e três Específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.

Serviço

Vestibular 2023.1 - Uece

1ª fase: Prova de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, no dia 6 de novembro (domingo)

2ª fase: Redação e provas específicas, nos dias 11 e 12 de dezembro (domingo e segunda-feira)

Mais informações: Presencialmente na sede da CEV, no Campus Itaperi; por meio do endereço eletrônico ou pelos telefones (85) 3101.9710 ou (85) 3101.9711.





Sobre o assunto Conclusão de obra do Hospital Uece está prevista para o 2º semestre de 2023

Uece vai implantar cursos de Direito e Economia

Uece volta realizar vestibular sem obrigatoriedade do uso de máscara

Tags