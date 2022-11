Primeira fase do vestibular 2023 da Uece ocorre neste domingo, 6

A primeira fase do Vestibular 2023 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) irá ocorrer neste domingo, 6, com 2.358 vagas sendo ofertadas nas unidades de Fortaleza e do interior. Ao todo, 33.823 candidatos estão inscritos para realizar o exame. As provas de conhecimentos gerais serão aplicadas entre 9 e 13 horas.

Do total de vagas, 1.204 são para os cursos de Fortaleza e 1.154 vagas são para os cursos das unidades da Uece no interior, localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús e Tauá.

Em Fortaleza, estão inscritos 24.320 candidatos. Já nas unidades da Uece no interior, são 9.503 candidatos.

De acordo com a Uece, as provas relativas à primeira fase do vestibular contemplam as seguintes disciplinas:

Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia;

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química;

Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa.

Os locais de realização dos exames podem ser consultados no site da Comissão Executiva de Vestibular (CEV).

Programação

A segunda fase está marcada para ocorrer nos dias 11 e 12 de dezembro deste ano. Nesses dias, serão aplicadas uma prova de redação e três exames com conteúdos específicos, de acordo com a graduação escolhida pelo candidato.

O presidente da Comissão Executiva do Vestibular (CEV/Uece), professor Fábio Perdigão, recomenda aos candidatos que cheguem ao seu local de prova com uma hora de antecedência, isto é, às 8 horas.

O Cartão de Informação do candidato, com os endereços e locais de prova, estará disponível no endereço eletrônico www.uece.br/cev na próxima quinta-feira, 3.

Mais informações podem ser obtidas na sede da CEV, no Campus Itaperi, por meio do endereço eletrônico www.uece.br/cev ou pelos telefones (85) 3101 9710 ou 3101 9711.

