Praça Dom Bosco no Henrique Jorge é a 13ª em Fortaleza a receber projeto de leitura

A comunidade do bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, recebeu da Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 8, quiosque do Projeto Leitura na Praça, que busca incentivar a leitura para as crianças da comunidade contemplada, promovendo práticas inclusivas de cidadania. O equipamento, instalado na Praça Dom Bosco, conta com um acervo de 400 livros infanto-juvenis de temas diversificados, como autoestima, sonhos e criatividade. A praça foi a 13ª na Capital a receber o programa.

O projeto da Fundação da Criança da Família Cidadã (Funci) tem como foco as praças que se localizam em bairros de situação socialmente vulnerável. A inauguração nesta quinta incluiu contação de histórias com educadoras sociais do projeto Ponte de Encontro, pinturas de rosto, entrega de mudas, além de apresentação musical.

Presidente da Funci, Iraguassú Filho explica que o projeto tem importância não só para a comunidade, mas também para toda a Cidade por estimular a rotina de leitura. Segundo ele, o trabalho em parceria da comunidade e regional da área contribui para o êxito do projeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A nossa ideia é que nós possamos ter muitos quiosques como este ao longo das praças, que traz meio ambiente e interação do espaço público com a população, desenvolvimento da leitura e, acima de tudo, a ocupação do espaço público no serviço de convivência. Então, é super importante, e a gente entende que os quiosques são pontos de conexão da comunidade com o espaço público”, ressalta Iraguassú.

Além do equipamento de leitura, a Praça Dom Bosco também recebeu a intervenção urbana Pé de Infância, uma iniciativa que realiza pinturas no chão para incentivar o ler, o brincar e o cantar.

Ana Cristina, moradora do bairro e mãe de uma da pequena Aylla, diz que é uma oportunidade que surgiu para ampliar os momentos de diversão das crianças. “Eu achei perfeito porque ficam muitas crianças brincando no parquinho, e agora tem mais essa opção para incentivar a leitura.”

Sobre o assunto Polo de Lazer Sargento Hermínio: moradores podem manutenção e segurança

Ação em parque aquático de Fortaleza promove socialização de pessoas com deficiência

Cozinha solidária é iniciativa de enfrentamento à fome na periferia de Fortaleza

Prefeitura lança editais para Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em 2023





Tags