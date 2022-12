Ação em parque aquático de Fortaleza promove socialização de pessoas com deficiência

Crianças, jovens e adultos com deficiência e seus acompanhantes passaram dia no Beach Park de forma gratuita

O filho de Simone Silva Sá, 43, tem dificuldades de fazer amizades, segundo a mãe. Isaac, 8, está no espectro autista. Os dois passam a maior parte do tempo em casa, fazendo com que Simone se dedique exclusivamente aos cuidados do filho. Na manhã desta quinta-feira, 8, mãe e filho puderam sair da rotina e participar de uma ação que levou 200 crianças e jovens com deficiência ao Beach Park, em Aquiraz.

“Ele adora água. Já fez amizade com três crianças”, disse Simone. Durante o momento no parque aquático, a mãe revezava entre assistir ao filho brincar e entrar também na brincadeira. “Dá um descanso também, ficar só em casa com eles é muito ruim”, afirma. Ela conta que, além do filho estar em um ambiente propício para a socialização, ela aproveita para fazer amizade com outras mães.

Assim como Simone e Isaac, Vanderlete Sales Rodrigues, 39, e Carlos Abraão, 8, moram em Aquiraz. Os meninos são atendidos pelo Departamento de Inclusão de Aquiraz (DIA), um equipamento intersetorial que atende pessoas com deficiência do município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. Independente de faixa etária, o departamento pode ser procurado para o encaminhamento de projetos, serviços de saúde, como laudos, e de educação.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 08.12.2022: Beach Park dia nacional de pessoas com deficiencia(Foto: Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: THAÍS MESQUITA)



“A gente está entrando agora [no DIA]. É a primeira vez que a gente vem para esse encontro. Acho importante porque às vezes a gente não tem condições de proporcionar isso para eles”, disse Vanderlete. A dona de casa também achou positivo o parque recebê-los uma hora antes da abertura para o público geral, para permitir a entrada das crianças de forma organizada.

Mikaelle de Oliveira Matos, monitora do DIA, afirma que a atividade é muito importante para estimular a interação entre as crianças, bem como as famílias. “Quebra um pouco o tabu de que elas não podem se divertir como todos.” Estefânia Rocha, coordenadora do equipamento, conta que este é o segundo ano da ação.

A data foi escolhida por ser o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência promovido pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat). Além do Beach Park em Fortaleza, outros 19 empreendimentos espalhados pelo Brasil organizam atividades para este público durante a semana de 5 a 9 de dezembro.

Jovens atletas da Associação D’Eficiência Superando Limites (Aldesul), de Fortaleza, também foram convidados para passar o dia no parque. Laura Vitória de Souza Nauderer, 18, jogadora do basquete de cadeira de rodas, participou da ação desta quinta.

“Acho bem interessante, é a primeira vez que venho pela associação”, relatou Laura. A estudante contou que sempre que vai ao parque fica na piscina de ondas e na Correnteza, pois não consegue subir nas escadas dos tobogãs. “Não tem tanta piscina para os cadeirantes.”



