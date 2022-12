Incêndio é registrado na loja da Magazine Luiza na Washington Soares

É possível ver muita fumaça preta no entorno. De acordo com a Magazine Luiza, não há feridos em decorrência do incêndio.

Um incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira, 2, na Av. Washington Soares. O incidente está ocorrendo uma loja Magazine Luiza, que fica nas proximidades do Shopping Via Sul. Não há feridos em decorrência do incêndio. Segundo registros feitos por moradores que passam pela região, há grande quantidade de fumaça preta.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBM-CE), o incêndio começou em um condicionador de ar dentro da loja. Para conter as chamas, foram acionadas três guarnições de combate a incêndio, um caminhão pipa, além de uma ambulância de resgate.

Em nota, a Magazine Luiza informou que o incêndio está sendo contido pelos bombeiros. Todos os colaboradores deixaram o local assim que os alarmes emitiram sinal de fumaça. A empresa e as autoridades investigam as causas.

