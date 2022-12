Cerimônia de formatura do Colégio Militar é marcada por tiros de canhão em Fortaleza

A celebração ocorreu no Estádio General Eudoro Corrêa, no bairro Centro, e contou com uma salva de três tiros de obuseiro, também conhecido como canhão, com carga inerte (só pólvora)

A Formatura de Diplomação do 3º ano do Ensino Médio e encerramento do ano letivo do Colégio Militar de Fortaleza (CMF) ocorreu na noite dessa quarta-feira, 30. A celebração ocorreu no Estádio General Eudoro Corrêa, no bairro Centro, e reuniu militares, professores, formandos e familiares. O evento foi marcado ainda por uma salva de três tiros de obuseiro, também conhecido como canhão, com carga inerte (só pólvora).

Conforme a instituição de ensino, antes da realização da formatura, foi enviado um comunicado para todos os moradores das proximidades do Estádio General Eudoro Corrêa, para fins de orientações e precauções acerca do barulho causado pelos tiros de obuseiro. O canhão utilizado foi no modelo 105mm, M101.

Por meio do documento, o Colégio Militar de Fortaleza orientou aos moradores que as janelas e portas de vidro dos imóveis ficassem abertas durante os disparos, e que os alarmes dos veículos próximos poderiam ser ativados devido ao "deslocamento de ar'' proporcionado pelos tiros.

A cerimônia com a salva de tiros é tradição do Colégio Militar e acontece anualmente. No entanto, este ano, o CMF informa que não haverá mais explosões, sendo a dessa quarta-feira, 30, a que demarca o fim do ano letivo e conclusão do Ensino Médio dos alunos da turma do 3º ano de 2022.

Na solenidade, o coronel André Luiz Melgaço Antonelli, assessor do Vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), fez a leitura de uma mensagem do Chefe do DECEx destinada aos alunos do 3º ano. Ocorreu também a entrega de medalhas e certificados de aplicação nos estudos aos concludentes que mais se destacaram nas atividades curriculares do presente ano.

Após receberem os diplomas de seus padrinhos e madrinhas, os formandos da Turma Bicentenário da Independência do Brasil (2016-2022) fizeram o juramento dos ex-alunos e despediram-se realizando o último desfile da turma.

