Suspeito de aplicar golpes em cerca de 50 pessoas é solto um dia após a prisão em Fortaleza

Homem já responde por outros três inquéritos por estelionato e crime contra a fé pública, de acordo com a Polícia. Agora, ele responde em liberdade com uma tornozeleira eletrônica

Homem suspeito de praticar golpes contra cerca de 50 pessoas foi solto nesse sábado, 26, em Fortaleza. De acordo com a investigação policial, ele prometia que uma candidata a deputada pagaria a autoescola das vítimas para obterem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo valor de R$ 385 — que ele teria se apropriado. Identificado como Francisco Jean Fernandes, ele chegou a ser preso em flagrante na sexta-feira, 25, no bairro Conjunto Esperança, mas foi liberado um dia depois.

O delegado Carlos Teófilo, da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), informou que o juiz da vara da custódia entendeu que o crime de estelionato não foi praticado com violência ou grave ameaça.

Assim, o suspeito não seria considerado um risco à sociedade e poderia responder o processo em liberdade. Foi determinado que Jean use tornozeleira eletrônica e lhe foi atribuída uma fiança de R$ 10.500.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Francisco Jean Fernandes, ainda de acordo com o delegado, responde por outros três inquéritos por estelionato e crime contra a fé pública. Ele, inclusive, ainda cumpria pena em regime aberto por um desses crimes quando aplicou esse golpe, segundo a Polícia.

“Desde 2014 que ele vem praticando estelionato. É uma pessoa que vive de aplicar golpes”, diz o delegado Teófilo.

Suspeito teria usado nome de candidata

As vítimas informaram à Polícia que o suspeito utilizava o nome da candidata a deputada federal Rayana Guerra (PTB) para aplicar os golpes. Ele teria prometido que a candidata pagaria as aulas de autoescola das vítimas. O valor de R$ 385, ele teria dito que seria para o pagamento da CNH ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Procurada, Rayana Guerra (PTB) afirmou que nunca teve contato algum com o suspeito e só teve conhecimento do caso quando as vítimas lhe procuraram via Instagram. Ela diz ter sido, inclusive, a responsável por denunciar o caso depois que foi procurada pelas vítimas.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF): (85) 3101 2505



Sobre o assunto Homem é preso em flagrante por danificar patrimônio público de Fortaleza

Vacinação contra a meningite é ampliada em Fortaleza

Fios caídos nas ruas de Fortaleza representam riscos à integridade de transeuntes

Projeto oferece testes de HIV gratuitos com entrega domiciliar ou retirada no metrô

Polícia investiga denúncia de homofobia em barraca na Beira Mar

Tags