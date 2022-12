Projeto oferece testes de HIV gratuitos com entrega domiciliar ou retirada no metrô

Parceria internacional chega a Fortaleza com foco na população mais vulnerável à infecção e com menor acesso à rede de saúde. Projeto já acontece em outras quatro cidades do Brasil

A partir desta terça-feira, 29, os fortalezenses têm mais uma possibilidade de acesso ao diagnóstico da infecção por HIV e à prevenção da Aids. O projeto “A hora é agora” foca na população mais vulnerável à infecção e com menor acesso à rede de saúde. Autotestes serão entregues pelos Correios ou retirados em um armário digital na estação Benfica do metrô.

“O projeto vem para agregar aos serviços especializados que temos, com a possibilidade de fortalecê-los com o diagnóstico mais precoce possível”, diz a titular da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite. A secretária afirma o compromisso de início imediato do tratamento da pessoa diagnosticada.

A iniciativa tem como público-alvo os homens que fazem sexo com homens, as mulheres transexuais, as travestis e as pessoas trabalhadoras do sexo. Para ter acesso aos testes anti-HIV é preciso ter 15 anos ou mais e residir em Fortaleza. A solicitação deve ser feita no site ahoraeagora.org por meio do preenchimento de um questionário.

“É um público que está mais vulnerabilizado em alguns momentos. Epidemiologicamente, ainda é um público que tem maior incidência da infecção. Isso tanto por fatores sociais como pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde”, explica Marcos Paiva, coordenador da área técnica de IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Paiva chama atenção para o crescimento de casos e o diagnóstico tardio. “A nossa curva de infecção ainda é ascendente, ou seja, muitas pessoas ainda estão se infectando em Fortaleza. E descobrindo tardiamente”, aponta.

Marly Cruz, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), destaca que a escolha de Fortaleza é a primeira cidade do Nordeste a adotar o projeto e foi escolhida por seu perfil epidemiológico. O serviço já acontece em Campo Grande, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

“Neste momento, focamos nas populações vulneráveis, mas o atendimento é extensivo a qualquer pessoa. Inicialmente, vamos concentrar a divulgação entre o público que precisa de informação para ir ao serviço: público que não tem acesso e que ainda sofre preconceito”, completa a Fiocruz em nota.

Como fazer os testes de HIV



Para receber o kit em casa é necessário informar endereço completo. Já para retirar no armário digital, basta informar email, a identificação do armário e o tipo de teste. Estão disponíveis testes de fluido oral e de sangue.

As instruções para a testagem constam na bula do teste. Além disso, o site disponibiliza vídeos demonstrativos sobre a forma correta de fazer os testes e ler os resultados.

Atendimento pós-diagnóstico

Em caso de resultado positivo, os usuários do projeto são orientados a fazer um teste confirmatório no Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço Ambulatorial Especializado (CTA/SAE) Emanuel Gomes Pinto. Confirmando o diagnóstico, o usuário realizará exames necessários e poderá iniciar o tratamento antirretroviral.

Vando Oliveira, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, esteve no lançamento do projeto apoiando a iniciativas de oferta de testagem, mas levanta algumas ressalvas. “A gente tem muito cuidado com a questão do autoteste, de como e onde essa pessoa vai receber o diagnóstico. Ninguém está preparado psicologicamente para receber esse exame”, diz.

“Além disso, é preciso garantir que as unidades de saúde tenham capacidade de atendimento. Hoje são mais de 20 mil pessoas com HIV em Fortaleza; com mais testes, essa demanda tende a aumentar”, diz Oliveira.

Segundo a Prefeitura, após o diagnóstico, os pacientes serão vinculados a uma unidade de saúde com a ajuda de um profissional. Ele ficará à disposição dos usuários com o objetivo de auxiliá-los em suas dúvidas, necessidades e adesão ao tratamento.

O projeto “A hora é agora” é uma parceria entre a SMS, a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fiocruz, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI) do Ministério da Saúde, a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC) e o PEPFAR (Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Aids, na sigla em inglês).

Diagnóstico de HIV/Aids em Fortaleza

Marcos explica que qualquer pessoa pode procurar o CTA Emanuel Gomes Pinto para ter acesso a testes de HIV/Aids, sífilis e hepatites virais. “Ela pode vir fazer o teste ou, caso queira, pode pegar o teste e fazer em casa”, explica.

O CTA funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30min. O local também oferta aconselhamento, consultas, indicação de vacinas, preservativos internos e externos, gel lubrificante, atendimentos para PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), notificação de parceiros de recém-diagnosticados, voucher de referência para a rede de sociabilidade dos usuários, tratamento imediato contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

“No que diz respeito ao acesso às populações mais vulneráveis à infecção, incluindo pessoas com vulva e demais pessoas heterossexuais, Fortaleza dispõe de uma rede que possibilita o diagnóstico oportuno de HIV/Aids, com oferta de testes nos 116 postos de saúde e nos serviços ambulatoriais especializados (SAEs)”, completa a SMS em nota. Todo o processo é sigiloso, e o resultado sai em até 30 minutos. (Colaborou Lara Vieira)

Serviço

Projeto “A hora é agora” - Autotestes para HIV/Aids

Site: ahoraeagora.org

Armário digital: Estação Benfica do metrô (Linha Sul), Avenida Carapinima, nº 2087. Funciona das 6h às 22h

CTA Emanuel Gomes Pìnto: rua. Jacinto Matos, 944, Jacarecanga - nos fundos do Posto de Saúde Carlos Ribeiro. Atende das 8 às 16h30min

