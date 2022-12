Homem é preso em flagrante por danificar patrimônio público de Fortaleza

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE), sob suspeita de dano a patrimônio público na manhã desta terça-feira, 29. A captura aconteceu no bairro do Mucuripe, em Fortaleza, durante a segunda, 28.

Os operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) perceberam a situação e alertaram uma viatura da PM-CE, que logo chegou ao local e prendeu o suspeito.

De acordo com comunicado oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Jorge Felipe dos Santos estava andando em uma motocicleta, quando danificou uma grade que dava acesso ao tráfego de pedestres e à um trilho ferroviário.

O suspeito foi abordado em um estabelecimento comercial nas proximidades, e foi conduzido ao 2º Distrito Policial, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Lá, Jorge foi autuado.



Ação da Nuvid ocorre em parceria com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS-CE.

