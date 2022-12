Vacinação contra a meningite é ampliada em Fortaleza

A medida segue as recomendações do Ministério da Saúde para a proteção da população contra a doença. Veja os critérios de idade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou nesta terça-feira, 29, a ampliação da vacina meningocócica C para o público geral de Fortaleza dentro dos critérios de idade: de 5 à 10 anos, 15 a 59 anos e a partir de 60 anos em casos de excepcionalidade, como surtos ou viagens para área com surto da doença. O imunizante está disponível nos 116 postos de saúde da Capital, das 7h30min às 18h30min.

A medida foi tomada seguindo as orientações do Ministério da Saúde, e a imunização faz parte do calendário Nacional de Vacinação. Em seu esquema primário, são aplicadas duas doses, uma com três e outra com cinco meses, além de uma dose de reforço aplicada aos doze meses. Adolescentes de 11 a 14 anos também recebem uma dose da vacina meningocócica ACWY.

Caso a criança até 10 anos não tenha se vacinado, ela deve tomar uma dose da vacina, assim como o restante da população poderá se vacinar com uma dose.

A vacinação disponível não é uma campanha, mas sim uma disponibilização do Ministério da Saúde a partir de 13 de junho para crianças e adolescentes não vacinados até os 10 anos de idade e para os profissionais de saúde.

O intuito é a proteção contra a meningite meningocócica do sorogrupo C para ampliar a cobertura vacinal e evitar a circulação da doença pelo Brasil. A vacinação prossegue até o mês de fevereiro do ano que vem ou enquanto durarem os estoques das doses.

Nos fins de semana, a vacina é disponibilizada em dois postos de saúde conforme a programação disponível. Para se vacinar, é necessário levar RG, CPF e Cartão Nacional de Saúde.



