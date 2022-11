Abertura do Natal de Luz movimenta Centro com coral e ações para o meio ambiente

Evento retornou com o coral infantil de 130 crianças nas sacadas do Hotel Excelsior, distribuição de mudas de árvores e troca de lâmpadas

A 26ª edição do Ceará Natal de Luz teve abertura realizada na noite desta sexta-feira, 18, na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O tradicional evento da Cidade, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), retornou com o coral infantil de 130 crianças nas sacadas do Hotel Excelsior.

Neste ano, a edição leva o tema “Plante amor, Seja Luz!” e trouxe ações focadas no meio ambiente e na sustentabilidade. O evento, neste ano, ainda atingiu uma marca histórica na sua trajetória, com a distribuição de 2 milhões de mudas de árvores, trocadas por garrafas PET.

De acordo com o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, além da continuação da distribuição de mudas, durante a edição haverá uma nova iniciativa em parceria com a empresa Enel Distribuição Ceará. “As pessoas poderão trazer a lâmpada velha e levar uma nova para casa contribuindo para o meio ambiente”, informa.

Ainda segundo Assis, outra novidade da edição deste ano é a campanha “uma criança, uma árvore”, que tem parceria com a Prefeitura de Fortaleza. “No Hospital da Mulher, quando uma criança nasce, a mãe recebe um kit composto de uma planta e o adubo e leva para casa para colocar na planta, o nome da criança”, disse.

Presente na abertura do evento, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), destacou que o evento retornou para iniciar celebrar os encontros com familiares, mas também com a Cidade.

Ao falar das novidades acerca das comemorações de fim de ano em Fortaleza, o prefeito destacou que novidades devem ser anunciadas na próxima semana. “Será o primeiro Réveillon pós-pandemia e serão dois dias e, eu acho, que teremos muitas surpresas. No dia 22, eu vou anunciar algumas ideias que a gente está, nesse período, consolidando”, disse.

A abertura do Ceará Natal de Luz também contou com a presença da governadora do Estado, Izolda Cela, que destacou que o evento marca o início da boa energia que o Natal traz. “Traz mais paz e mais alegria às famílias. É muito importante esse evento na praça, no coração da Cidade”, destaca.

Ainda segundo a gestora estadual, que está entre os principais nomes para assumir o Ministério da Educação, diz que estará honrosa caso o convite chegue. “Eu não crio expectativas. Estou no serviço, concluindo essa gestão e focada nisso. Eu me sinto sempre com disposição de aprender”, comentou

Coral e apresentações

Palco tradicional da apresentação das crianças do coral no Centro de Fortaleza, as sacadas do Hotel Excelsior voltam a brilhar com luzes verdes e vermelhas acompanhadas do som das crianças. A professora Teresa Sousa, 57, mãe da Clara Dantas, de 17 anos, e que participa do coral desde os 9 anos de idade revela que toda edição é um momento especial para ela e à filha.

“É uma alegria porque proporciona uma felicidade para as pessoas, que é tão difícil chegar alegria nas casas da gente. A gente se emociona com a alegria do povo. Além disso, participar do coral para Clara é sempre uma felicidade, apesar deste ano ser o último porque ela vai se dedicar ao vestibular. Aqui ela tem um carinho porque ela se inspirou para poder entrar nesse campo da música. Aqui deu esse incentivo para ela continuar na música”, conta.

A vendedora Márcia Lima, 29, diz que a chegada do coral é sempre muito aguardada porque é o início da melhor época do ano. “Quando o coral chega, a gente sabe que é o início dos festejos, da comemoração do Natal, de está mais perto da família, além de alegrar quem sai do trabalho aqui no Centro. É bonito poder acompanhar”, disse.

As apresentações do coral vão ocorrer todos os dias até o dia 23 de dezembro, sempre às 18 horas, nas sacadas do Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira. Além do coral, um Caminhão da Luz também é um dos destaques da 26ª edição. Todo iluminado e decorado com os adornos de Natal, o veículo transportará o coral para percorrer diversos pontos de Fortaleza, levando a magia natalina a todas as regiões da Capital até o final do ano.



Durante abertura da 26ª edição, o evento contou com apresentação de nomes artísticos como o cantor Waldonys, Marcos Lessa, acompanhado da Orquestra Villa Lobos, regida por Poty Fontenelle; Banda do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.

A cantora Fafá de Belém também realizou um show gratuito na Praça do Ferreira. A chegada do Papai Noel e a iluminação da árvore de Natal da Praça do Ferreira também fizeram parte das atrações durante a abertura do Natal de Luz.