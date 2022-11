Natal Sem Fome: Pontos de doações devem ser ampliados em Fortaleza

Neste ano, a meta da campanha é arrecadar 39 toneladas de alimentos no Nordeste, sendo 11 toneladas somente no Ceará

Os pontos de arrecadação de doações da campanha Natal Sem Fome em Fortaleza devem ser ampliados. Na próxima sexta-feira, 25, o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), responsável pela articulação da campanha no Nordeste, realizará reunião com parceiros para discutir a medida. Atualmente, a Capital conta com seis locais para arrecadação de doações.

O encontro também busca incentivar os parceiros sobre a mobilização das redes para a doação de alimentos não-perecíveis para a campanha, que chega a sua 30ª edição. A meta da campanha é arrecadar 39 toneladas de alimentos no Nordeste, sendo 11 toneladas somente no Ceará.

O Inec destaca que a edição é a considerada a mais importante devido ao cenário da fome no Brasil, que chegou a registrar 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. Desse total, 2,4 milhões vivem no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan).

Ainda segundo a pesquisa da Penssan, a insegurança alimentar grave atinge 15,5% da população brasileira, afetando com maior proporção as famílias em todos os estados do Norte e do Nordeste, exceto Rondônia, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba, cujas estimativas estaduais foram inferiores à média nacional.

Da população que convive com a fome na região Nordeste, 2,4 milhões vivem no Ceará; 2,1 milhões no Maranhão; o mesmo número em Pernambuco; e 1,7 milhões na Bahia.

Embora os efeitos econômicos da pandemia não possam ser ignorados diante do cenário da fome no país, a situação já vinha se agravando desde antes da crise.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 61 milhões de brasileiros enfrentaram dificuldades para se alimentar entre 2019 e 2021; e 15 milhões deles passaram fome.

Como doar

A doação para a campanha pode ser feita de forma individual ou coletiva, por meio de doação em grupos. Os interessados podem doar através do pix: inec@inec.org.br ou acessando os sites www.inec.org.br/doe ou www.natalsemfome.org.br.

É possível contribuir com qualquer valor. Todo o valor arrecadado será revertido para a compra de cestas básicas.

As doações de gêneros alimentícios não perecíveis podem ser entregues até o dia 20 de dezembro, na sede do Inec, localizada na avenida. Dr. Silas Munguba, 3500, bairro Itaperi, e nos demais pontos de arrecadação.

Veja os locais de doação:

Instituto Nordeste Cidadania - Inec

Endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 3500, Bairro Itaperi

Telefone: (85) 3209 9200

Contato: Mônica, Reni

BNB Clube

Endereço: Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota

Telefone: (85) 4006 7200

Contato: Maurício Lima

North Shopping Fortaleza

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Farias Brito

North Shopping Jóquei

Endereço: Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

North Shopping Maracanaú

Endereço: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú

Via Sul

Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga



Sobre o assunto Abertura do Natal de Luz movimenta Centro com coral e ações para o meio ambiente

Confira as campanhas de Natal dos shoppings

Campanha Papai Noel dos Correios inicia 33ª edição no Ceará

Tags