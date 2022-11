Kombi pega fogo em avenida de Fortaleza

Equipes do órgão estiveram no local para conter as chamas; não houve feridos

Uma kombi sofreu um incêndio na manhã deste sábado, 26, na Avenida Francisco Sá, no Bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), equipes do órgão estiveram no local para conter as chamas. Não houve feridos.

Conforme a instituição, o proprietário do carro informou aos bombeiros que estava dentro do veículo com o seu filho quando o automóvel começou a descer a rua em chamas. Sem conseguir conter a situação, os ocupantes tiveram que pular da kombi em movimento.

O carro só parou quando bateu em um poste, mas por estar em baixa velocidade o impacto não causou danos à estrutura. Quando a guarnição chegou ao local, deparou-se com "um veículo em chamas próximo a uma residência e a fiação elétrica de um poste de passeio", segundo informou o órgão.

Bombeiros atuaram armando "uma linha de ataque para extinção do fogo" e, após apagar as chamas, as equipes utilizaram "técnicas de rescaldo padrões" para garantir que não houvesse um novo incêndio.

