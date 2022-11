Descarte irregular de lixo é feito perto do Hospital Geral

Ponto de descarte irregular fica localizado a poucos metros do Hospital Geral de Fortaleza, no bairro Papicu. No local, restos de lixo orgânico, como sobras de comida, além de copos e materiais plásticos, formam um cenário preocupante

Moradores denunciaram descarte irregular de lixo próximo ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no bairro Papicu, em Fortaleza. O ponto de acúmulo dos resíduos fica situado no cruzamento da rua Desembargador Lauro Nogueira com a rua Professor Otávio Lobo. A situação é observada por moradores desde o começo da semana.

O ponto de descarte fica localizado atrás de um condomínio residencial e a poucos metros do HGF. O morador das redondezas e analista de logística Bruno Martins, 32 anos, alerta para a situação, principalmente, por estar localizada próximo a um hospital de grande movimentação.

“Além de ser um incômodo do mau cheiro, existe outro agravante, que é a questão das doenças, que pode atrair ratos e moscas. Mas, acima de tudo, o hospital. Esse ambiente é uma cena degradante, e é preciso fazer algo tanto para os moradores como, principalmente, para a integridade dos pacientes do Hospital Geral de Fortaleza”, disse Bruno.

Restos de lixo orgânico, como sobras de comida, além de copos e materiais plásticos formam um cenário que incomoda moradores, comerciantes e perdestes. O comerciante Antônio Souza, 60 anos, informa que o acúmulo de lixo é frequente, mesmo com a coleta do lixo.

“A coleta acontece às segundas, quartas e sextas pela manhã. Hoje já passou, mas já voltou a ter lixos lá. As pessoas não ligam e também não se importam em jogar de forma correta, com o saco fechado. Elas chegam e derramam”, relata o comerciante, onde aponta que a situação é culpa, principalmente, dos próprios moradores do bairro.

Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), informou, nesta sexta-feira, 25, que o ponto apontado “está mapeado nas demandas rotineiras de coleta de lixo da Regional 2. Tanto a coleta domiciliar quanto a coleta especial, responsável por recolher resíduos em locais onde a população faz o descarte inapropriado de lixo, estão funcionando normalmente na região”, disse.

Ainda segundo a pasta, na quarta-feira, 24, a equipe da coleta especial urbana realizou o recolhimento dos entulhos. A Seger orienta que os resíduos sejam ensacados e deixados na calçada, em frente a cada residência, somente nos dias de coleta. No bairro Papicu, a coleta domiciliar é feita às segundas, quartas e sextas-feiras.

A pasta também informa que existe um Ecoponto próximo do local, o Verdes Mares, que fica na Rua Júlio Azevedo, 688, a 500 metros do ponto de descarte irregular na rua Lauro Nogueira. O local é apropriado para o descarte de pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais.

Para solicitação de limpeza, a Prefeitura de Fortaleza informa que pode ser feita pela população por meio da Central 156, por telefone e no aplicativo, ou ainda na sede da Regional 2, localizada na rua Tavares Coutinho, 2225, no bairro Varjota.



