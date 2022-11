A sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as gerações futuras. Nesse sentido, a gestão eficaz dos resíduos sólidos é de fundamental importância para a nossa permanência no Planeta Terra.

Com objetivo de conscientizar a população, poder público e iniciativa privada sobre a importância de uma correta gestão dos resíduos, o Grupo O POVO realiza o projeto “A NATA DO LIXO: Reciclar e Reutilizar por um Mundo Melhor”, atraindo a atenção da sociedade para essa pauta tão relevante e urgente.

O objetivo é sensibilizar e mobilizar a população de Fortaleza a respeito da importância de adotar uma postura colaborativa e ativa na gestão dos resíduos sólidos, como coleta seletiva e reuso de materiais recicláveis, a partir de dois eixos centrais:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Coleta seletiva, reciclar para um futuro sustentável

2. Economia circular: reutilizar e ressignificar os objetos; ações efetivas de reuso que geram renda para famílias em situação de vulnerabilidade.

Confira o cronograma dos produtos:

Branded Contents - 5 e 6 de dezembro (Jornal O POVO)

Live - 6 de dezembro às 11h30 (Facebook e YouTube do O POVO)

Webcontents - 8 e 9 de dezembro

E-book - 9 de dezembro no O POVO

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags