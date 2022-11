Torcedores do Japão repetem cena de outras Copas e recolhem lixo nas arquibancadas

A prática já foi vista nas Copas de 2014 e 2018, no Brasil e Rússia, respectivamente. A coleta do lixo vai além de um hábito.

O Japão foi assunto dentro e fora de campo na última quarta-feira, 24. Após a seleção asiática vencer de virada a tetracampeã Alemanha, os torcedores japoneses foram protagonistas nas arquibancadas, e não foi pela comemoração eufórica.

Alguns torcedores do Japão que assistiram ao jogo no estádio Khalifa Internacional protagonizaram uma cena que já ficou conhecida em Copa do Mundo: a coleta do lixo após o final da partida.

O ato rapidamente ganhou as redes sociais e recebeu muitos elogios. Mas para quem acompanha, já sabe que essa cena é bem comum. Em 2014 e 2018, os torcedores dos Samurais Azuis, já haviam mostrado a ação exemplar para o mundo nas Copas do Mundo do Brasil e Rússia, respectivamente.

Mais que um hábito, uma filosofia

A coleta do lixo após o apito final vai muito além da educação. O que aparenta ser um simples hábito de limpeza é, na verdade, uma filosofia conhecida como “Souji”.

Em japonês, o termo significa “Não jogue terra no poço que te dá água” e é uma filosofia passada de geração para geração.

Ao final do jogo, os japoneses recolhem e separam o lixo espalhado como forma não só de limpar o ambiente, mas também de renová-lo.



