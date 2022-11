Fortaleza tem mobilizações para eliminação da violência contra a mulher

A campanha para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres inicia-se nesta sexta-feira, 25, em Fortaleza. A ação terá uma duração de 16 dias, e durante este período, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres (CEPPM) intensifica ações e serviços de proteção à mulher na Capital.

Cristhina Brasil, coordenadora executiva de Políticas Públicas para Mulheres de Fortaleza, afirma que Fortaleza “vem avançando na proteção de mulheres vítimas de violência”. Ela ainda destaca os diversos serviços de assistência criados para a proteção das mulheres:

A criação do Grupo Especializado Maria da Penha. Apenas em novembro, mais de 50 agentes foram capacitados para participarem do projeto;

O desenvolvimento de protocolos entre a Secretaria da Saúde e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Francisca Clotilde;

A ferramenta virtual Nina para denúncias de assédio sexual no transporte público.

Em um mês de funcionamento, ferramenta Nina recebeu 73 denúncias de assédio no transporte público (Foto: Divulgação/PMF)



A Casa da Mulher Brasileira sedia a cerimônia que deu início às mobilizações, na tarde desta sexta-feira, 25, e promoverá o encontro com diversas instituições para debater Violência Política de Gênero no Brasil Atual.

Palestras e orientações também farão parte da programação da campanha. Serão abordados temas sobre direitos das mulheres, sobre os órgãos que atendem vítimas no Município e onde as vítimas podem registrar denúncias e buscar ajuda. As ações acontecerão nos Centros de Referência da Assistência Social de Fortaleza (CRAS).

Sobre a campanha

A ação teve seu início em 1991 pelo Instituto Liderança Global das Mulheres. O intuito é mobilizar as pessoas e instituições para prevenir a violência contra a mulher.

As mobilizações começam dia 25 de Novembro (Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres) e incluem datas sociais como o 1º de dezembro (Dia Mundial de Combate a AIDS), 3 de dezembro (Dia Internacional da Pessoa com Deficiência) e 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos).