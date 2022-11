Homem morre atropelado por ônibus em terminal da Praça Coração de Jesus

Etufor lamentou o ocorrido e disse que irá solicitar as imagens para verificar as condições do acidente

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na saída do terminal aberto da Praça do Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Fortaleza, nessa quarta-feira, 23. O caso aconteceu enquanto a vítima atravessava a rua.

Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) lamentou o ocorrido e disse que irá solicitar as imagens à empresa para verificar as condições do acidente.

O caso envolveu o veículo da linha 650, que faz a rota Terminal da Messejana ao Centro de Fortaleza. Ainda segundo a Etufor, as informações serão verificadas pela perícia.

O POVO procurou à Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), nesta quinta-feira, 24, por e-mail, para saber detalhes sobre o caso, e aguarda reposta.

O terminal aberto da Praça do Sagrado Coração de Jesus foi reinaugurado no último dia 28 de outubro e contou com investimento de R$ 15 milhões. Atualmente, 12 linhas operam no equipamento.

