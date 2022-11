Homem é preso suspeito de participar de linchamento na Barra do Ceará

Francisco Fernando da Costa Viana confessou que agrediu Wagner Sousa Ferreira com "socos e murros", bem como com um extintor

Um homem foi preso suspeito de participar de um linchamento que vitimou um homem de 50 anos na última sexta-feira, 18, no bairro Barra do Ceará. Francisco Fernando da Costa Viana, de 24 anos, confessou em depoimento que agrediu Wagner Sousa Ferreira, de 50 anos, com "socos e murros", bem como com um extintor, com o qual "bateu várias vezes nas costas da vítima". Ele morreu no local do crime.

Francisco Fernando foi preso na segunda-feira, 21, e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela 17ª Vara Criminal em audiência de custódia realizada nessa terça-feira, 23. No local do crime, testemunhas afirmaram à Polícia Militar que o linchamento teria ocorrido por causa de um suposto caso de importunação sexual que Wagner teria praticado.

Entretanto, em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (8ª DHPP) ainda investiga a motivação do caso. Outros participantes do linchamento também estão sendo investigados.

