Festival Elos terá stand e programação da Secretaria da Juventude de Fortaleza

Com atrações confirmadas nos dias 25 e 26 de novembro, o Festival Elos chega à 4ª edição a partir das 16 horas, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza marca presença com um stand da Secretaria Municipal da Juventude. O espaço conta com um miniauditório, onde ocorrerão bate-papos e ações culturais, e uma sala de entrevistas da Juv.TV, a WebTV da Juventude. A entrada é gratuita.

O artista cearense Mateus Fazeno Rock realiza a abertura do miniauditório da Juventude com um Talk Show, às 16 horas desta sexta-feira, 25. Na sequência, três rodas de conversa integram a programação do ambiente, são elas “Iniciativas das Artes Visuais na Juventude”, “Favela ocupando Fortaleza - A importância de ocupar e difundir as iniciativas da Política Pública de Juventude” e “ Intervenções sociais através do Esporte na Juventude”.

Já neste sábado, 26, quem participará do Talk Show no miniauditório, às 16 horas, é a cantora Luisa Nascim, da banda Luísa e Os Alquimistas. A partir das 17h30, o público poderá conferir uma roda de conversa sobre produções de música independente. Na sequência, duas oficinas integram a programação do ambiente, “Arte e Empreendedorismo sustentável” e “Dança livre em conexão com o espaço”.

Nos dois dias de evento, haverá uma ampla programação e um line-up com artistas renomados da cena local e nacional. Sobem ao palco do Festival Elos artistas como Emicida, Chico César, Viramundo e Potyguara Bardo.

Programação — Miniauditório da Juventude no Elos

25 de novembro - Sexta-feira

16h - Talk Show com Mateus Fazeno Rock

17h30 - Roda de conversa: Iniciativas das Artes Visuais na Juventude

18h30 - Roda de conversa: Favela ocupando Fortaleza - A importância de ocupar e difundir as iniciativas da Política Pública de Juventude

19h30 - Roda de conversa: Intervenções sociais através do Esporte na Juventude

26 de novembro - Sábado

16h - Talk Show com Luísa, da Banda Luísa e Os Alquimistas

17h30 - Roda de conversa: Produções de música independente

18h30 - Oficina: Arte e Empreendedorismo sustentável

19h30 - Oficina: Dança livre em conexão com o espaço

Serviço



Juventude no Elos



Data: 25 e 26/11

Hora: a partir das 16 horas

Mais informações: Site do Festival Elos



