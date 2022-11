Mulher é vítima de roubo ao parar o carro no bairro Passaré

O carro foi achado no mesmo dia na comunidade da Babilônia

Uma mulher foi vítima de roubo ao parar o próprio automóvel no bairro Passaré, em Fortaleza. O caso foi registrado no dia 18. O veículo foi localizado no mesmo dia e imagens de câmeras de segurança flagraram a ação criminosa.

A condutora voltava para casa quando foi surpreendida pelos criminosos, que roubaram a chave do carro. Pelo menos quatro indivíduos chegam em um automóvel e rendem a vítima. Eles estavam em posse de arma de fogo.

No mesmo dia o veículo foi achado na comunidade da Babilônia, no bairro Barroso.

