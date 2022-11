Homem é preso suspeito de agredir e prensar carro contra ex-namorada em Fortaleza

Suspeito, que já estava separado há dois anos de sua ex-companheira, com quem tem um filho, não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi conduzido para Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Um homem, de 43 anos, foi preso suspeito de agredir a ex-namorada e prensar a vítima com um veículo contra um portão de um edifício. O suspeito também teria agredido uma amiga dela. O homem foi localizado e preso neste domingo, 20, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no bairro José de Alencar, em Fortaleza.

Segundo a investigação policial, o suspeito estava separado havia dois anos de sua ex-companheira, uma mulher de 35 anos, com quem tem um filho, e não aceitava o fim do relacionamento. Ele descumpriu as medidas protetivas que estavam em vigor em favor da ex-mulher.

As agressões contra a mulher aconteceram no último domingo, 13, no bairro Jacarecanga, e foi registrado na presença do filho de três anos de idade. O suspeito, que tentava se desvencilhar das ações policiais, foi localizado apenas na manhã deste domingo, no bairro José de Alencar, na casa de um amigo.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde um mandado de prisão preventiva foi cumprido em seu desfavor. O homem agora está à disposição da Justiça.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o nome do suspeito não será divulgado, visando preservar a identificação da vítima.



