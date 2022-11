Defesa Civil registra quase 7 mil solicitações de vistorias em três anos

A Defesa Civil de Fortaleza realiza a Semana Municipal de Prevenção e Redução de Desastres entre os dias 16 e 20 de novembro. A programação conta com palestras, capacitação, simulação e passeio ciclístico. O evento tem objetivo de capacitar e atualizar colaboradores do órgão que atuam diretamente em casos de desastres como alagamentos, inundações e desabamentos, entre outros.



Desde 2019 até novembro de 2022, a Defesa Civil de Fortaleza registrou mais de 6.900 solicitações de vistorias para estruturas com risco de desabamento.

Sobre a programação do evento

A abertura ocorre nesta quarta-feira, 16, no auditório do Sesec, quando ocorrerá a entrega da Medalha Proteção e Defesa Civil de Fortaleza.



Ainda na quarta, Eduardo Holanda, secretário da Segurança Cidadã, ministrará uma palestra sobre a operação feita no edifício Andrea.



Logo após ocorre um curso de Primeiros Socorros Desastres e Emergências, voltado para os colaboradores da DC de Fortaleza. O instrutor será o capitão BM Aguiar, que ministrará a capacitação também na quinta, 17, à tarde, no mesmo horário, para uma segunda turma de servidores.



Na quinta-feira, 17, a programação destaque é o Dia D nas escolas, que contará com ações voltadas para alunos de três escolas municipais.



Na sexta-feira, 18, os servidores poderão participar de uma simulação de incêndio, com a presença dos brigadistas da Sesec/GMF e da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, e o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.



Encerramento será com Passeio Ciclístico



O encerramento da Semana Municipal de Prevenção e Redução de Desastres acontece no dia 20 de novembro, com a realização do Passeio Ciclístico.



A concentração terá início a partir das 6h, na Cidade da Criança (Centro). Com saída marcada para às 7h, os ciclistas farão o percurso em direção ao Parque Bisão, onde haverá um ponto de apoio.



Em seguida, voltarão ao local de partida, contabilizando 16 km. Os inscritos no Passeio Ciclístico contarão com aluguel de bicicletas e distribuição de água, além de caminhão de apoio e ambulância.

Para participar, os inscritos devem levar dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão trocados por um kit contendo camiseta e boné. A entrega acontecerá nos dias 18, das 8h às 17h, e 19 , das 8h ao meio-dia, na Cidade da Criança.



Também poderá ser doado roupas e calçados para adultos e crianças, que serão usados nas ações da Defesa Civil de Fortaleza junto às famílias socialmente vulneráveis.



Fortaleza conta com registros e vistorias de desastres



Em entrevista ao O POVO, o chefe do Núcleo de Ações Emergenciais (Nueme) da Defesa Civil de Fortaleza, Luis Uchoa Pinho, conta que este é o primeiro evento completamente presencial desde 2019 e que a programação passou por melhorias.



Luís conta que a “sinistra tragédia” do desabamento do edifício Andrea gerou enorme comoção na população e famílias, mas também nos trabalhadores. “Depois daquele caso do Andrea, aumentou-se o número de solicitação de vistoria de estrutura por parte da população”, afirma ele.



Desde então a Defesa Civil realizou cursos e preparações para essas vistorias. "Nós finalizamos, na última semana, o 3º curso de “manifestações patológicas em estruturas”, contou Luis, explicando que essas manifestações tratam-se de rachaduras, fissuras, infiltrações, entre outros.

Perguntado sobre alagamentos e inundações no município, o chefe do Nueme explica que existem locais em que o alagamento é mais fácil de acontecer. “A Heráclito Graça é um ótimo exemplo disso”, acrescentou.



Luis afirma que ações para evitar esses alagamentos são feitas anualmente. “Nós fazemos, anualmente, a limpeza de recursos hídricos, como riachos, rios e canais. Tiramos lixo e vegetação que propiciam esses acontecimentos”.



Serviço DC



Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.