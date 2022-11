Homem usa banco de madeira para quebrar carro de desafeto em frente a bar no Cambeba

Conforme a nota da SSPDS, os dois suspeitos, Salomão Vidal Rodrigues, de 33 anos, com antecedentes por crime contra a incolumidade pública e crime contra a administração pública, e Rogério Soares Cardonha Filho, 30, ofereceram resistência à prisão

Vídeos feitos por clientes de um bar mostram um homem visivelmente alterado quebrando um automóvel em frente a um bar no bairro Cambeba, em Fortaleza. O caso teria ocorrido no feriado do dia 15 de novembro, terça-feira, durante a noite.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar recebeu informações sobre uma confusão em frente a um estabelecimento comercial. Ao chegar no local, eles constataram a veracidade da denúncia.

Conforme a nota da SSPDS, os dois suspeitos, Salomão Vidal Rodrigues, de 33 anos, com antecedentes por crime contra a incolumidade pública e crime contra a administração pública, e Rogério Soares Cardonha Filho, 30, ofereceram resistência à prisão.

"A dupla foi encaminhada ao 13º Distrito Policial, unidade plantonista da Polícia Civil do Ceará, onde foram autuados por desacato, resistência e desobediência. O caso será investigado pelo 26º Distrito Policial, que é responsável pela área.

