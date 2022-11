64 municípios cearenses registram chuvas nas últimas 24h

Pelo menos 64 municípios cearenses registraram precipitações nas últimas 24 horas, considerando o período de 7 horas da manhã de domingo, 13, até 7 horas da manhã desta segunda, 14. Segundo o balanço parcial de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os maiores acumulados foram em Caririaçu, Aurora e Granjeiro.

A previsão para todas as macrorregiões do Estado, nesta segunda-feira, 14, é de céu variando nublado e parcialmente nublado. A Funceme também informou que as principais concentrações de chuvas estarão no Sul do Ceará até terça-feira, 15.

Ainda para esta segunda, o Litoral de Fortaleza, o Maciço de Baturité e a região da Serra da Ibiapaba apresentam condições para chuvas pontuais. De modo geral, porém, os principais acumulados serão esperados para o sul do Estado, como no Cariri, Sertão Central e Inhamuns. A expectativa da Funceme é que a área sul siga concentrando as principais chuvas até esta terça-feira, 15.

De acordo com a Funceme, após o fim de semana de fortes precipitações no Interior, a tendência é de redução nas chuvas. O motivo das precipitações ocorrem em decorrência do avanço de áreas de instabilidades provenientes do leste do Nordeste, além de efeitos locais, tais como, relevo, umidade e temperatura.

Atualmente, o Ceará está na pré-estação chuvosa, que segue até fevereiro, quando se inicia a quadra chuvosa — período de mais chuvas no Estado.





