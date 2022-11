Unicef promove encontro de governos de oito países africanos em Fortaleza

Representantes de governos de oito países do leste e sul da África, acompanhados de oficiais dos escritórios do Unicef em cada país, estão em Fortaleza para fortalecer as políticas públicas para água e saneamento da região. A iniciativa é realizada pelo Unicef Brasil em conjunto com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), que faz parte do Ministério das Relações Exteriores.

A delegação, que reúne mais de 70 pessoas de Moçambique, Namíbia, Essuatíni, Malaui, Madagascar, Burundi, Etiópia, Angola e Brasil, visita cinco cidades cearenses para conhecer boas práticas de políticas públicas para saneamento urbano e rural. Instalações em Fortaleza, Cascavel, Eusébio, Jaguaruana e Russas estão sendo visitadas, proporcionando encontros com agentes públicos locais.



A chefe de Polícias Sociais, Monitoramento e Avaliação e Cooperação Sul-Sul do Unicef no Brasil, Liliana Chopitea, explicou que o objetivo da iniciativa é fortalecer o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), que corresponde à água limpa e saneamento para todos, sendo, através da Cooperação Sul-Sul trilateral, uma forma de fortalecer as políticas públicas e os equipamentos para saneamento.

"Este é um desafio global e permanente, e ainda mais importante nos países do sul e leste da África, onde mais de 70% da população não tem acesso a saneamento", explica Liliana. Ela também pontua que mais de 340 milhões de pessoas, de 480 milhões que vivem nestes países atualmente, não têm como lavar as mãos com água e sabão. Dessas, 98 milhões ainda defecam a céu aberto.

As boas práticas envolvem:

- Saneamento urbano, com ênfase na tecnologia do sistema de esgoto condominial;

- Gestão de resíduos sólidos;

- Saneamento rural, com ênfase no modelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR).

A coordenadora de Cooperação Sul-Sul com organismos internacionais da ABC, Cecília Malaguti, pontua que foram identificadas instituições brasileiras com programas e iniciativas de maior êxito, sendo referências para os países convidados. "Identificamos o governo do Ceará como um bom exemplo de tecnologias de saneamento condominial, com experiências que podem melhor ser adaptadas às condições", completa.

O chefe do Unicef para o Semi-Árido brasileiro, Dennis Larsen, destacou a importância das parcerias. “Sem parcerias e sem cooperação, não há desenvolvimento. O Unicef acredita fortemente que a Cooperação Sul-Sul representa uma estratégia importante para os avanço que ainda precisamos promover e garantir, especialmente para as populações mais vulneráveis, sem que ninguém fique de fora”, esclarece.

Primeiro dia de visitas

No primeiro dia de visitas, realizado nesta terça-feira, 8, no bairro Mondubin, as entidades federais e subnacionais estavam presentes para apresentar de que forma o setor de saneamento básico se organiza no Brasil.

Na ocasião, participaram representantes dos ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Regional, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

A Secretaria de Cidades do Ceará, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) também estiveram presentes na ocasião.

