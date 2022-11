Drauzio Varella fala sobre saúde mental em palestra para servidores de Fortaleza

De acordo com as orientações do médico, a tristeza é normal, mas quando esse sentimento começa a interferir no sono, na motivação pessoal e no ânimo, é importante procurar ajuda

O evento da 9ª edição do Dia do Servidor da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) teve como convidado o médico Dráuzio Varella. A palestra aconteceu no Centro de Eventos, nesta terça-feira, 8. Ele falou sobre saúde e adoecimento mental. “A pressão que sofremos no mundo moderno é insuportável. A gente toca a vida, porque não tem alternativa. Não fomos preparados, na evolução da nossa espécie, para sofrer essas pressões de forma permanente”, conta o médico.



Dráuzio atrela essa pressão constante ao uso desenfreado da tecnologia. "As pessoas precisam limitar o tempo de uso da tecnologia e recuperar as relações coletivas com os entes queridos para superar o isolamento e a solidão. A tela do celular deveria estar a serviço da humanidade, mas ela está nos fazendo trabalhar mais, nos isolando das relações que importam”, detalha.

O médico também ressaltou que junto aos primeiros sinais de problemas de saúde mental, o paciente precisa buscar suporte para evitar a evolução de quadros ansiosos ou depressivos. “Ao apresentar os sintomas de problemas como ansiedade, o importante é procurar apoio psicológico para que os transtornos não evoluam", aconselha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por fim, de acordo com as orientações do médico, a tristeza é normal, mas quando esse sentimento começa a interferir no sono, na motivação pessoal e no ânimo, é importante procurar ajuda. “Se você espera que a doença se aprofunde, fica difícil tratar. Você vai precisar de medicamentos, e esses medicamentos têm efeitos colaterais, além de ser mais difícil encontrar o tratamento ideal para cada paciente”.

Sobre o assunto Peixe-leão em Fortaleza: caça com apoio de mergulhadores é uma das opções para controle

Número de mortes no trânsito diminui 61% nos últimos dez anos em Fortaleza

Incêndio atinge casa no bairro Parquelândia, em Fortaleza

Tags