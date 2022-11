Hospital de Saúde Mental de Messejana oferece tratamento para dependentes químicos

Em Fortaleza, aqueles que lutam contra a dependência química podem encontrar tratamento especializado no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM). A unidade acolhe, por meio da internação, e acompanha os pacientes para a completa desintoxicação.

De acordo com o Governo do Estado, a assistência é realizada por uma equipe multidisciplinar, formada por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Entre os serviços ofertados pelo Hospital está a Unidade de Desintoxicação, que atende pessoas que desejam, de forma voluntária, tratar a dependência de álcool e de outras drogas.

Ao dar entrada, o paciente deve ser acolhido pela equipe de Enfermagem e receber a orientação de não fumar e de conviver pacificamente durante a internação inicial, de 15 dias. O tratamento, conforme informações do Hospital, inclui uso de medicamentos e psicoterapia, além de também rodas de conversa, leituras, reflexões, terapias em grupo e individual.

Já o outro serviço é o Hospital-Dia – Elo de Vida, no qual o paciente deve ser reinserido na sociedade e reabilitado para evitar o contato com as substâncias. Nessa fase, não há internação, mas os pacientes permanecem durante o dia todo na Instituição, das 8h e só vão embora ao fim do dia. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, com duração de três a seis meses.

Condições para o tratamento no Elo de Vida:

Fazer uso de álcool ou outra substância química (abuso ou dependência);

Estar em abstinência (maior ou igual a 15 dias);

Estar motivado para o tratamento;

Não ser portador de transtornos psicóticos ou psicopatias graves;

Não ser portador de doença clínica, exceto se estiver em tratamento;

Disponibilidade para tratamento em tempo integral (das 8h às 17h);

Ter 18 anos ou mais.



Ao fim deste período, se houver necessidade, o paciente será encaminhado para acompanhamento ambulatorial ou para os grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos (AA) ou Narcóticos Anônimos (NA).

Prevenção

O psiquiatra Arão Zvi Pliacekos, que trabalha no HSM, alerta que, geralmente, o dependente químico começa o uso em casa, na comunidade onde mora ou frequenta. Segundo ele, é importante evitar os gatilhos. “O cigarro é um gatilho para beber, a bebida é um gatilho para usar outras drogas, então é muito importante evitar qualquer gatilho para não estimular uma cronicidade do hábito. É muito importante ter uma troca de diálogo e uma compreensão de que é necessário encerrar o uso dessa droga”, ressalta o médio em nota.

Para não recair, é muito importante estar em abstinência. O Elo de Vida ajuda o paciente e a família a ficar estruturados para manter os objetivos de não entrar em contato com os gatilhos da recaída. “É fundamental o familiar participar das reuniões realizadas aqui para entender o foco e as metas do tratamento. Nesses encontros, o paciente se sente valorizado porque a família está dando um toque de carinho e atenção”, sublinha Arão Zvi Pliacekos.

Serviço

Unidade de Desintoxicação e Hospital-Dia – Elo de Vida

Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto

Onde: Rua Vicente Nobre de Macedo, s/n – Messejana

Contato: (85) 3101-4348



