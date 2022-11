Três homens são mortos a pedradas em dois casos distintos em Fortaleza

Ambos os crimes ocorreram na segunda-feira, 7, sendo um no Padre Andrade e outro no Parque Dois Irmãos — este último deixou dois mortos, que estariam praticando roubos na região

Em um único dia, dois casos de homicídios praticados por apedrejamento foram registradas em Fortaleza, vitimando três homens. Um dos casos ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 7, no bairro Padre Andrade, enquanto o outro, que deixou dois mortos, foi registrado no bairro Parque Dois Irmãos, já durante a noite.

No primeiro crime, a vítima foi um homem de 22 anos que não teve a identidade revelada. Ao lado de seu corpo, encontrado na rua Francisco Uchôa, fotos mostram pedras e pedaços de madeira ensanguentados. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica e, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), tinha antecedentes por tráfico de drogas.



Já no Parque Dois Irmãos, mais especificamente na rua Barbacena, as informações coletadas pela Polícia Militar indicam que as vítimas foram agredidas por moradores que os acusavam de praticar roubos na região. Os dois homens apresentavam múltiplas lesões contusas concentradas em suas cabeças e também escoriações compatíveis com arrastamento.

No local do crime, ao lado dos corpos, diversas pedras e tijolos foram encontrados. Um simulacro de arma de fogo também foi localizado. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os mortos são um homem de 22 anos, com antecedentes criminais por homicídio doloso, tráfico de drogas e receptação; e um homem ainda não identificado formalmente.



Em ambos os casos não houve suspeitos presos até o momento. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu inquéritos para investigar os casos.

