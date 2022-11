Afogamentos, crianças perdidas e acidente com peixe: Bombeiros atendem ocorrências na Praia do Futuro

Equipes de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará atenderam onze ocorrências na primeira semana de novembro, sendo dez vítimas de afogamento e uma vítima de um acidente grave com animal marinho, que recebeu atendimento pré-hospitalar e foi levada para uma unidade hospitalar. As ocorrências foram registradas na Praia do Futuro, em Fortaleza.



Seis das dez vidas salvas do afogamento são cearenses, sendo cinco de Fortaleza e uma de Baturité; dois cariocas e dois colombianos. O turista que se envolveu em um acidente com um animal marinho foi um acreano, que sofreu hemorragia no pé ao ter contato com um peixe bagre.



Os agentes também realizaram outros atendimentos nesse período que foram uma intoxicação por alergia a camarão, duas vítimas de queda de pressão e uma crise de abstinência alcoólica. Duas crianças perdidas, de três e sete anos, foram devolvidas ilesas para as famílias pelo Corpo de Bombeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Os guarda-vidas também atuaram no Caça e Pesca, em Fortaleza; nas praias do Icaraí, Cumbuco e Barra do Cauípe, em Caucaia; Praia de Canoa Quebrada, em Aracati e na Praia de Jericoacoara em Jijoca de Jericoacoara.



Na operação, uma equipe de 60 agentes de Fortaleza, Caucaia, Aracati e Jijoca atuaram em 22 postos. Oito quadriciclos, sete viaturas 4×4 e cinco motos aquáticas, com três ambulâncias tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência para apoio foram empregados.



Entre os meses de janeiro de outubro de 2022, o CBMCE socorreu 501 vítimas de afogamento em todo o Ceará. Além de banhistas cearenses, também foram resgatados turistas de outros estados e até mesmo de outros países.



Sobre o assunto Covid-19: Brasil registra 4 mil novos casos e 47 óbitos

Eclipse lunar terá Lua de Sangue na madrugada desta terça-feira

Tags