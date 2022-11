Vacinação antirrábica: Fortaleza terá 255 locais para imunizar cães e gatos

A campanha de Vacinação Antirrábica de 2022 começou nesta sexta-feira, 4, com a imunização de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Itaperi. Com o início das ações de combate à raiva, a Prefeitura de Fortaleza realiza o dia “D” de vacinação, no sábado, 5, com disponibilização de imunizantes em 255 locais, no horário das 8 às 17 horas. A lista de locais está disponível no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, clicando aqui.



O imunizante deve ser dado aos animais de estimação anualmente. A vacina antirrábica serve para prevenir a raiva em humanos e manter os pets saudáveis antes ou após a exposição ao vírus. Segundo a gestão da Capital cearense, há 19 anos Fortaleza está sem registrar casos da doença em seres humanos.

No local de vacinação, os tutores devem adotar algumas medidas de segurança: (1) o cão deve estar devidamente com guia e coleira; (2) em relação aos animais bravos, os tutores devem adotar a focinheira e (3) os gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas, para evitar fugas.

Um dos tutores presentes nesta manhã no Itaperi era Carlos Silva, 53 anos, que foi vacinar a cachorra Léia, de 7 anos. “A Léia toma vacina anualmente. A gente sempre a leva nos profissionais de saúde do animal. Eu sugiro a todos os tutores que vacinem seus animais. Isso é importante para o bem do cachorro e das demais pessoas."

O coordenador de vigilância e saúde da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS), Nélio Moraes, conta que a campanha de vacinação contra a raiva animal é a principal ferramenta que temos para o controle da doença. “A raiva é considerada 100% letal. Com o adoecimento, animais e pessoas morrem.”

“A raiva é uma doença causada por um vírus, que atinge o sistema nervoso dos organismo. O desfecho dela sempre é fatal. A compilação final é uma paralisia respiratória, que faz com que os animais e pessoas morram ao serem contaminadas”, diz Nélio.

Além disso, no caso de indivíduos agredidos por animais, é importante se dirigir aos postos de saúde para receber a imunização, porque ela também será útil no combate à infecção por raiva. O médico veterinário Francisco Barroso chamou atenção para que os tutores observem o comportamento dos pets.



"Todo animal que contrair a raiva não consegue deglutir nenhum alimento ou água, porque há uma paralisação do pulso responsável por esse processo. Assim que o animal mudar de comportamento é que o dono deve estar atento."

Vacinação antirrábica em Fortaleza

A raiva é transmitida do animal para o homem e apresenta uma alta taxa de mortalidade. Dentre os sintomas, pode haver o surgimento repentino de comportamento agressivo, salivação excessiva e paralisia. O vírus possui propensão de infecção pelo sistema nervoso central. Os principais transmissores são os animais silvestres, como morcegos, saguis (soim), raposa e macacos, que contaminam cachorros, gatos e humanos de forma acidental.

Dia D da vacinação antirrábica

Data: Sábado, 4 de novembro de 2022, das 8 às 17 horas

Lista de locais em Fortaleza: clique aqui

