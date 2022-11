Loja de veículos é alvo de tiros em Fortaleza

Uma loja de veículos foi alvo de tiros na noite dessa quinta-feira, 3, no bairro Guararapes, em Fortaleza. Em vídeos recebidos pelo WhatsApp, é possível ver que o vidro da parte externa da loja Paris Dakar foi completamente atingido.

No local, imagens mostram marcas de perfuração de arma de fogo na parte externa. Alguns veículos no interior da loja também foram atingidos durante a ação criminosa e algumas cápsulas de bala foram encontradas. Ainda não há confirmação da motivação do crime.

O POVO procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) para saber mais detalhes da ocorrência. Entre as informações demandadas, a de que os suspeitos já teriam sido identificados e presos e qual foi motivação do crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO também procurou a loja pelos contatos disponíveis nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.



Sobre o assunto Preso suspeito de estuprar virtualmente crianças cearenses fingia ser mulher

Suspeito de baixar pornografia infantil em Sobral é preso

Diretor de escola em Quixeramobim é preso suspeito de furtar merenda escolar

Tags