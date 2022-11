Homem de 25 anos é preso suspeito de pelo menos 10 estupros em Fortaleza

Um homem de 25 anos foi preso no bairro Damas, em Fortaleza, suspeito de cometer pelo menos 10 estupros e crimes sexuais. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por diversos casos de importunação sexual, estupro, crimes contra a dignidade sexual e roubos.

Na quinta-feira, 3, uma operação da Polícia Federal prendeu, no Rio de Janeiro, um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças cearenses, através do envio de imagens. Também ontem, um idoso de 68 anos foi preso em Beberibe, no Ceará, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos em troca do fornecimento de dinheiro e cesta básica para a mãe da menina.

A mulher também foi presa e, de acordo com a Polícia, outro filho dela, um menino de 8 anos, também teria sido "dado" a um homem em troca de dinheiro.

