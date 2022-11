Vídeos mostram brigas e tumulto durante show de Nathan na Praia de Iracema

As imagens mostraram brigas entre pessoas que estavam em meio a multidão e houve relatos de roubos e furtos. Ainda mostraram uma mulher, que seria vendedora ambulante, que se acidentou com fogo

A gravação do DVD do artista Nathan, que se consagrou com a música "Tem Cabaré essa noite", lotou o Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. No entanto, muitas pessoas foram flagradas durante o evento brigando e causando tumulto.

As imagens mostraram brigas entre pessoas que estavam em meio a multidão e também houve relatos sobre roubos e furtos. Um dos vídeos mostra uma mulher, que seria vendedora ambulante, que se acidentou com fogo.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda informações. A equipe de reportagem também tentou o Corpo de Bombeiros para informações sobre o incêndio, mas foi informada de que as guarnições não foram acionadas para a ocorrência.

A expectativa para o show era de 300 mil pessoas. O evento teve a participação de Xand Avião e de Mari Fernandes. O show teve cenários interativos e o nome do cantor foi escrito no céu de Fortaleza com drones. Diversos digitais influencers compartilharam a ida ao espetáculo, que foi aberto ao público, entre eles os ex-BBBs Vyni, Laís Caldas, Gustavo Marsengo, Natalia Deodato, entre outros.

