Estupros em série: entenda como agia homem preso por crimes sexuais em Fortaleza

Antônio Marcos Neres Santiago, de 25 anos, tem antecedentes criminais por roubo e por crime contra dignidade sexual. Ele mora em Fortaleza e foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e é suspeito de estupros e de crimes sexuais em série na Capital. A prisão dele aconteceu no dia 3 de novembro e foi o estopim para que outras vítimas denunciassem os crimes.

Moradores dos bairros Demócrito Rocha, Parque Santa Rosa, Parangaba, Vila Peri, Mondubim, Novo Mondubim, Itaoca e Damas denunciaram ações em que eram surpreendidos dentro de casa. O homem, conforme a investigação policial, dizia ser de organização criminosa para obrigar as pessoas a abrirem a porta para que ele pudesse procurar uma pessoa específica, que estaria jurada de morte.

As amaeças também seriam de que ele voltaria com outros criminosos para invadir a casa. Quando as vítimas abriam a porta, o homem realizaria o roubo e, quando encontrava mulheres, crianças e idosas, ele cometeria os crimes sexuais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda nas abordagens, ele mandava que as mulheres abaixassem as calças para mostrar se tinham uma tatuagem na virilha, pois alegava procurar uma pessoa com essas características.

Além desse modus operante, a investigação aponta que o indivíduo também cometeria roubos nas ruas, subtraindo objetos das vítimas homens, mas também cometendo crimes contra a dignidade sexual quando as vítimas eram mulheres.

Uma das mulheres foi vítima no bairro Parangaba, no último sábado, 28. De acordo com a Polícia, para evitar suspeitas, o homem a rendeu e a obrigou a andar de mãos dadas com ele até uma casa abandonada, onde cometeu o crime.

Imagens do circuito de segurança flagraram o momento que o indivíduo andava com a moça e começaram a ser compartilhadas na Internet. Na quarta-feira, 2, o suspeito teria novamente atacado mulheres, desta vez, adolescentes, de 12 e 16 anos de idade, que foram perseguidas, mas conseguiram se esconder em uma residência.

A população estava revoltada com a reincidência dos casos e ameaçou um linchamento. As equipes da PC-CE, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher, identificaram o homem e o levaram a uma unidade policial, onde foi realizado o flagrante.

Em seguida, novas vítimas apareceram. A Polícia espera que após a divulgação do caso, outras mulheres que sofreram crimes sexuais praticados por Antônio Marcos Neres possam reconhecê-lo e denunciá-lo.

Na delegacia, ele confessou os roubos, mas negou os estupros. No entanto, além do reconhecimento das vítimas, dos vídeos, exames periciais de DNA devem servir como provas.

O delegado-geral da PC-CE, Sérgio Pereira, durante coletiva nesta sexta, 4, classificou o homem como um "serial", pois cometeu crimes sexuais em série e vinha causando medo nas áreas por onde passava.

De acordo com a investigação, ele procurava mulheres de baixa estatura, com aparência magra, no entanto, as idades variavam, pois crianças, adolescentes e idosas teriam sido alvos de Antônio.

Sobre o assunto Vacinação antirrábica: Fortaleza terá 255 locais para imunizar cães e gatos

Trilhas e recanto ecológico são revitalizados no Cambeba

Vídeos mostram brigas e tumulto durante show de Nattan na Praia de Iracema

Loja de veículos é alvo de tiros em Fortaleza

Tags