Reciclador é atropelado por carro enquanto recolhia material em Fortaleza

Um reciclador de 56 anos foi vítima de um atropelamento enquanto recolhia materiais próximo ao canteiro central da rua Professor Heribaldo Costa, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O acidente, ocorrido na manhã dessa quarta-feira, 2, foi registrado por câmeras de seguranças das proximidades do local, que mostram o momento em que o homem é atingido por um carro.

Nas imagens, a vítima aparece catando recicláveis na pista, quando o veículo o atinge pelas costas. Após o atropelamento, o reciclador permaneceu na via, enquanto a condutora do carro fugiu sem prestar socorro. No entanto, ela foi localizada momentos depois.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do acidente de trânsito. O homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A motorista do veículo envolvido na ocorrência foi conduzida por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao 32º Distrito Policial (DP), onde entrou em acordo com um familiar para custear o tratamento da vítima – cujo estado de saúde não foi informado.

Ainda segundo a SSPDS, uma equipe da Perícia Forense (Pefoce) também esteve no local e colheu informações que subsidiarão as investigações. Imagens das câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais.



